Il Tribunale di Reggio Calabria in data odierna ha rigettato l’istanza avanzata da SICURCENTER al fine di ottenere il sequestro conservativo da 5 Milioni di Euro a carico di SO.G.A.S. S.p.A. Sul punto si riporta la seguente dichiarazione di Alberto Porcino, presidente dimissionario della società di gestione dell’aeroporto Tito Minniti.

“Da Presidente dimissionato - dichiara Porcino - mi domando quindi a chi, a cosa e, soprattutto, quali sono gli interessi che si celano dietro le tante strumentali polemiche alimentate a suon di comunicati stampa, artatamente messi in circolazione sull’argomento, disinformando e fuorviando l’opinione pubblica, senza piuttosto in modo prudente saper attendere la decisione del Tribunale. Torno a ripetere, come ebbi a dichiarare già qualche giorno addietro: cui prodest tutto ciò?”