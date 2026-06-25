Consegnato il cantiere per la messa in sicurezza del ponte Fiume Grande e del ponte sul Torrente Rivale. L’intervento punta a migliorare viabilità, collegamenti e sicurezza nell’area tirrenica catanzarese

La Provincia di Catanzaro conferma il proprio impegno per la sicurezza della rete viaria. A Nocera Terinese sono stati consegnati i lavori di ripristino strutturale e messa in sicurezza dei ponti lungo la Strada Provinciale 93. L’investimento ammonta a circa 380 mila euro ed è finanziato attraverso le risorse previste dal decreto ministeriale 225/2021. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Alla consegna erano presenti il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, il sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, il presidente del Consiglio comunale, Antonio Motta, il dirigente dell’Area Tecnica della Provincia, Eugenio Costanzo, il coordinatore della Viabilità provinciale, Vincenzo Coppola, il Rup Roberto Iiritano, il progettista e direttore dei lavori Raffaele Mastroianni, oltre ai rappresentanti dell’impresa esecutrice.

I lavori

L’intervento riguarda due infrastrutture fondamentali per la mobilità dell’area tirrenica catanzarese e rappresenta un tassello significativo del programma di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale provinciale. I lavori interesseranno il ponte Fiume Grande e il ponte sul Torrente Rivale, opere essenziali per i collegamenti tra Nocera Terinese, San Mango d’Aquino e altre comunità dell’entroterra.

Le opere previste consentiranno di eliminare criticità strutturali e funzionali emerse nel corso delle verifiche tecniche, garantendo condizioni di maggiore sicurezza per cittadini, lavoratori, studenti e mezzi di emergenza.

Sul ponte Fiume Grande si interverrà con il risanamento delle strutture esistenti, la sistemazione dell’alveo, il ripristino dei parapetti, degli scarichi e della pavimentazione stradale. Sul ponte Torrente Rivale, invece, sarà realizzato un intervento più ampio che prevede il recupero strutturale dell’opera, il rifacimento dell’impalcato, il rinforzo degli elementi portanti e l’allargamento della carreggiata per adeguare il ponte alle esigenze della mobilità contemporanea.

Il presidente della Provincia: «Diamo risposte alla comunità»

«Oggi non consegniamo semplicemente un cantiere – ha dichiarato il presidente della Provincia, Amedeo Mormile – ma diamo una risposta concreta a una comunità che chiede infrastrutture sicure, efficienti e all’altezza delle proprie esigenze. La sicurezza stradale non può attendere e rappresenta una priorità assoluta dell’Amministrazione provinciale. Questo intervento dimostra la volontà della Provincia di investire risorse e competenze per migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere lo sviluppo dei territori».

«La SP 93 – ha aggiunto Mormile – è un asse viario strategico per l’intero comprensorio. Mettere in sicurezza questi ponti significa garantire collegamenti più affidabili, favorire le attività economiche e agricole e rafforzare il diritto alla mobilità delle comunità locali. Continueremo a lavorare con determinazione affinché ogni euro disponibile si trasformi in opere utili e durature».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale di Nocera Terinese, che ha evidenziato come l’avvio dei lavori rappresenti un risultato atteso da tempo.

L’intervento – conclude la nota – si inserisce nel più ampio programma di manutenzione straordinaria promosso dalla Provincia e conferma la volontà dell’Ente di preservare e valorizzare il patrimonio infrastrutturale esistente, garantendo standard sempre più elevati di sicurezza e funzionalità lungo l’intera rete viaria del Catanzarese.