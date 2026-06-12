Nuova governance per il Distretto del cibo del territorio rurale vibonese. L’assemblea dei soci, convocata il 10 giugno scorso nella sala consiliare del Comune di Spilinga, ha infatti proceduto all’elezione, all’unanimità e per acclamazione, del nuovo presidente dell’organismo che sarà ora guidato da Luisa Caronte, già direttore generale del Distretto nonché sua principale promotrice nella fase costitutiva e progettuale e in quelle successive che hanno portato l’organismo ad essere l’unico finanziato in Calabria.

Una scelta di continuità, dunque, che i soci hanno adottato anche in considerazione - oltre che delle indubbie capacità manageriali della Caronte -, anche in considerazione dell’avvio delle attività progettuali in corso, finanziate dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per un importo di oltre 18 milioni di euro che saranno utilizzati per l’attuazione di un ambizioso programma teso a promuovere lo sviluppo agroalimentare e la sostenibilità delle filiere locali e che, tra le altre cose, prevede anche l’allestimento di uno spazio museale/divulgativo nel centro di Vibo Valentia.

Caronte succede al presidente uscente Antonio Leonardo Montuoro, che ha rassegnato le sue dimissioni proprio nel corso dell’ultima assemblea. Avrà al suo fianco, nelle vesti di vicepresidente, Giuseppe Porcelli, noto imprenditore vibonese del settore dei salumi e della ristorazione nonché presidente della sezione provinciale di Coldiretti.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, impegno e dedizione - ha affermato la neo presidente Caronte -. Lavorerò insieme a tutti i soci e agli organi del Distretto affinché si possano raggiungere i migliori risultati possibili per il nostro territorio, valorizzando le sue eccellenze e creando nuove opportunità di sviluppo».

Ha poi aggiunto: «Poche volte nella mia vita ho vissuto un’emozione così grande come quella di ieri sera nella sala consiliare del Comune di Spilinga, ancora non si placa nel mio animo quel forte applauso che mi ha portata ad essere eletta presidente del Distretto del cibo. Ho avuto molti timori e tante perplessità ma davanti ad una platea entusiasta, che ha decretato senza indugi e all’unanimità assoluta chi doveva essere il suo presidente, tutti i timori e le perplessità sono svanite. Sento ancora una forte emozione e non nego di essermi commossa e di aver trattenuto a stento le lacrime. Ora sono qua a presiedere ciò che ho fortemente voluto: il nostro Distretto del cibo del territorio rurale vibonese! Per me è un onore che porterò avanti con grande responsabilità e con la stessa passione che ogni giorno guida le mie scelte. Viviamo in un territorio che è un vero giacimento di risorse uniche al mondo da valorizzare - ha concluso -. E allora uniamo le forze e con determinazione andiamo a programmare e a prenderci ciò che è nostro».

Dal canto suo anche Giuseppe Porcelli ha espresso soddisfazione. «Con grande senso di responsabilità ho accolto la nomina a vicepresidente del Distretto. Si apre oggi una nuova fase - ha chiarito - che dovrà essere caratterizzata da collaborazione, partecipazione, trasparenza e piena valorizzazione delle imprese, delle filiere produttive e dei territori che rappresentiamo. L’obiettivo della nuova governance sarà quello di rafforzare il dialogo con i soci, sostenere concretamente i beneficiari del Contratto di Distretto, accelerare l’attuazione dei progetti finanziati e costruire un percorso condiviso capace di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per il territorio vibonese. Da parte mia metterò a disposizione l’esperienza maturata nel mondo agricolo e nella rappresentanza delle filiere, lavorando con spirito di servizio e nell’interesse esclusivo dei soci e delle imprese che hanno creduto in questo importante progetto».

Ai vertici del Distretto le congratulazioni anche da parte di Coldiretti Calabria: «Il Distretto del cibo rappresenta uno strumento strategico per favorire la crescita del comparto agroalimentare, rafforzare le sinergie e promuovere lo sviluppo locale, generando nuove opportunità per le imprese - si legge in una nota -. A entrambi i neo-eletti gli auguri di buon lavoro per questo importante incarico, con la certezza che guideranno il Distretto con competenza, visione e spirito di collaborazione, valorizzando il ruolo delle aziende agricole, delle filiere agroalimentari e delle comunità rurali del territorio».