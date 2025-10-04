Dal laboratorio in classe alla pratica in azienda. Non più e non solo teoria, ma metodologie e tecniche operative per formare personale specializzato già tra i banchi di scuola. Sono 69 gli istituti tecnici e professionali calabresi che potranno dotarsi di strumentazioni digitali avanzate e realizzare percorsi di potenziamento, nei propri ambiti di riferimento, che consentiranno agli studenti di apprendere competenze chiave richieste dal mercato del lavoro. Per la realizzazione di laboratori innovativi la Calabria ha ottenuto 13 milioni e 668mila euro. Ad ogni scuola che ha partecipato al bando e che si è vista finanziare i progetti andranno 201mila euro. Il valore complessivo del nuovo piano di interventi del ministero dell’Istruzione è di 210 milioni di euro ed interessa mille istituti secondari superiori.

I fondi sono quelli del Poc Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 e sono destinati anche agli istituti tecnico-professionali della nuova filiera “4+2”. La dotazione strumentale ed i percorsi formativi proposti dalle scuole dovranno consentire la sperimentazione di attività pratiche in tutte le aree funzionali di un’attività d’impresa: produzione, manutenzione, logistica interna ed esterna, acquisti e vendite, amministrazione e marketing. La provincia di Cosenza si è vista finanziare i progetti di 27 scuole. Seguono Reggio Calabria con 16, Catanzaro con 12, Crotone con 8 e Vibo Valentia con 6.

In Calabria il modello di filiera “4+2” ha riscosso molto interesse: è stata una delle prime regioni del Sud a partecipare alla sperimentazione avviata lo scorso anno. Dopo questa prima fase, legata al successo degli Its Academy, il ministero dell’Istruzione punta a strutturare i percorsi specialistici di studio rendendoli regolamentari. Le scuole delle regioni del Sud che hanno investito in questo nuovo modello formativo rappresentano il 56% del totale. In Calabria in un anno il numero degli istituti autorizzati è passato da 24 a 35 ed il numero dei corsi da 30 a 59. Gli iscritti al primo anno di studi sono 671 e 439 quelli al secondo anno. Le province con il maggior numero di istituti abilitati sono Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro. La Calabria avrà due campus formativi integrati regionali a carattere tecnologico e professionale.

Avranno sede negli istituti tecnici di Vibo Valentia e Corigliano-Rossano a cui il Governo ha messo a disposizione un budget di 750mila euro ciascuno. Si punta sul partenariato con università ed imprese anche con l’obiettivo di rimodulare l’offerta di lavoro regionale sulla base della domanda di profili specifici ricercati dalle aziende. Posizioni che più interessano alle imprese ma che sempre più spesso restano scoperte per mancanza di personale specializzato. Turismo, informatica, finanza e marketing dei sistemi informativi aziendali e meccanica sono i settori di filiera che hanno riscosso maggior interesse da parte degli studenti.

L’elenco delle scuole finanziate

Provincia di Cosenza

Calabria - CSIS023003 IIS DIAMANTE ITCG-IPA ITI- IPSSAR PRAIA A MARE

Calabria - CSIC848007 IC LONGOBUCCO

Calabria - CSIS07700B IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG)

Calabria - CSIS06300D IIS TREBISACCE IPSIA ITI ITS FILANGIERI

Calabria - CSIS064009 IIS ROSSANO"ITI-IPA-ITA"

Calabria - CSIS04600Q IIS ROSSANO "ITAS-ITC"

Calabria - CSIS06700R IIS S.MARCO A. ITCG-LC LS IPA SPEZZANO A.

Calabria - CSIS028006 IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA

Calabria - CSIS02700A IIS ROGGIANO LS ITI ITC IPSIA SANT'AGATA

Calabria - CSIC85800T IC POLO ARBERESHE

Calabria - CSIS072008 IIS PIZZINI P. PAOLA IPSEOA LS GALILEO GALILEI

Calabria - CSIS073004 IIS CS IPSIA-LS-ITE ROGL-IPSSAR SCIGLIANO

Calabria - CSIS051007 IIS COSENZA "IPSS-ITAS"

Calabria - CSIS06100T IIS ACRI IPSIA-ITI

Calabria - CSIS01700Q IIS MANCINI TOMMASI TODARO COSENTINO

Calabria - CSIS086006 IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO

Calabria - CSIS022007 IISS "ERODOTO DI THURII" - CASSANO IONIO

Calabria - CSIS06800L IIS CARIATI "LS-IPSC - IPSIA - ITI"

Calabria - CSTF01000C ITI "MONACO" COSENZA

Calabria - CSIS01600X IIS ITI LS BISIGNANO- LICEO LUZZI

Calabria - CSIS014008 IIS AMANTEA "LS-IPSIA"-ITI-ITC

Calabria - CSIS08400E IIS CASTROVILLARI IPSEOA -IPSIA DA VINCI

Calabria - CSIS049007 IIS CASTROLIBERO "LS-ITCG"

Calabria - CSPC190001 LC RENDE "DA FIORE"

Calabria - CSIS08300P LS "FERMI" COSENZA- POLO TECNICO BRUTIUM

Calabria - CSIS087002 ITI FERMI CASTROVILLARI-PITAGORA CALVOSA

Provincia di Reggio Calabria

Calabria - RCIS00300C "G.RENDA" POLISTENA

Calabria - RCIS02200T GEMELLI CARERI

Calabria - RCTD120008 RAFFAELE PIRIA-FERRARIS/DA EMPOLI

Calabria - RCRH100001 IPALB - TUR VILLA SAN GIOVANNI

Calabria - RCTF030008 "MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA

Calabria - RCIS03100L POLO TEC.PROF. MARCONI-IPSIA ART-ZANOTTI

Calabria - RCIS034004 POLO TECNICO PROF. RIGHI-BOCCIONI/FERMI

Calabria - RCIS01700A IS "E. FERMI"

Calabria - RCIS01400V "R. PIRIA" ROSARNO

Calabria - RCIS013003 I.I.S. "F. SEVERI"

Calabria - RCIS03800B IIS MAZZONE ROCCELLA IONICA

Calabria - RCIS00700Q IS F.SCO LA CAVA

Calabria - RCIS01600E ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"

Calabria - RCIS03600Q IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REPACI"

Calabria - RCIS042003 POLO TEC.-PROF. DEA PERSEFONE-ZANOTTI

Calabria - RCIS00100R "FAMILIARI" MELITO P.S.

Provincia di Catanzaro

Calabria - CZIS01100L IIS - "RITA LEVI MONTALCINI" SERSALE

Calabria - CZIS007001 IS "ENZO FERRARI" CHIARAVALLE CENTRALE

Calabria - CZIS00300N IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA

Calabria - CZRH04000Q IPSSEOA SOVERATO

Calabria - CZIS021007 I.I.S. "V. EMANUELE II - B. CHIMIRRI"

Calabria - CZIS019007 P.T.P. "RAMBALDI- DE FAZIO"

Calabria - CZTL06000D ITT "MALAFARINA" SOVERATO APPROVATO

Calabria - CZIS00200T IIS GIRIFALCO

Calabria - CZTF010008 IST. TECN. TECNOLOGICO ST. "E. SCALFARO"

Calabria - CZIS01800B IIS "GUARASCI-CALABRETTA"

Calabria - CZIS02400P P.T.P. "GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-F.M."

Calabria - CZIS02300V POLO TECNICO-PROFESSIONALE "L. EINAUDI"

Provincia di Crotone

Calabria - KRIS00900G I I.S. " PERTINI - SANTONI"

Calabria - KRIS00400C GIUSEPPE GANGALE

Calabria - KRIS006004 POLO TECNICO PROFESSIONALE CUTRO

Calabria - KRIS00200R I.I.S. "MARGHERITA HACK"

Calabria - KRIS013007 POLO TECN.-PROF. "BARLACCHI-LUCIFERO"

Calabria - KRIC80900B I.O. STRONGOLI

Calabria - KRRH050009 POLO TECNICO PROFESSIONALE ISOLA C.R.

Calabria - KRIS014003 POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"

Provincia di Vibo Valentia