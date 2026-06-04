L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha presieduto un incontro tra le organizzazioni professionali agricole e dei Produttori olivicoli, le federazioni dei produttori, la Camera di Commercio, finalizzato ad affrontare la grave crisi che sta colpendo il comparto olivicolo calabrese.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la forte preoccupazione degli operatori della filiera per il drastico calo delle quotazioni dell’olio extravergine di oliva, oggi attestate su livelli inferiori ai costi di produzione, in un contesto aggravato dall’aumento dei costi energetici, dei carburanti, delle materie prime e dei servizi necessari alla conduzione delle aziende agricole.

Le organizzazioni presenti hanno rappresentato una situazione di crescente difficoltà economica e finanziaria per numerose imprese del settore, aggravata dalla presenza di consistenti quantitativi di olio invenduto nelle strutture di stoccaggio, mentre le aziende sono già impegnate nella preparazione della prossima campagna olivicola.

I rappresentanti della filiera hanno ribadito il valore strategico dell’olivicoltura per l’economia agricola regionale e la necessità di attivare con urgenza interventi straordinari a sostegno del comparto. Tra le principali richieste avanzate figurano misure finanziarie per garantire liquidità alle imprese, la sospensione e la rinegoziazione delle esposizioni bancarie, il rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica e il sostegno agli stoccaggi, per evitare la svendita del prodotto e consentire una gestione più equilibrata del mercato.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta al rafforzamento della tracciabilità e dei controlli lungo la filiera, al contrasto delle pratiche speculative e alla valorizzazione dell’origine e della qualità dell’olio extravergine di oliva italiano e calabrese. È stata altresì evidenziata la necessità di avviare un confronto con la Grande distribuzione organizzata per favorire una maggiore presenza dell’olio calabrese sugli scaffali e promuovere politiche commerciali più equilibrate e rispettose del valore riconosciuto ai produttori. Le parti hanno condiviso la necessità di proseguire il percorso di rafforzamento strutturale del settore attraverso il consolidamento delle organizzazioni dei produttori, la valorizzazione dell’IGP Olio di Calabria, il sostegno all’innovazione, alla meccanizzazione e ai processi di aggregazione dell’offerta.

Le proposte emerse dall’incontro sono state già presentate nella seduta odierna della Commissione Politiche Agricole, con la richiesta di portare la questione all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni per l’individuazione di strumenti straordinari a tutela del comparto.

L’assessore Gallo ha parlato dell’olivicoltura come «una delle filiere più importanti dell’agricoltura calabrese che rappresenta un patrimonio economico, produttivo e identitario che va tutelato con determinazione».

«Le criticità evidenziate dagli operatori – ha rimarcato – richiedono risposte rapide e un’azione coordinata tra Regione, Governo nazionale e rappresentanze della filiera. Porteremo con forza queste istanze nei tavoli istituzionali competenti, affinché si possano individuare misure concrete ed efficaci per garantire redditività e competitività a un settore strategico per la Calabria».