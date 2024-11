L’evento, in programma il 12 e 13 maggio, dalle 9.30, si svolgerà a Paola nel Centro laboratoriale “Territorio Solidale”

Tutto pronto a Paola per la seconda edizione del workshop “Crowdfunding days” dedicato all’Equity e reward crowdfunding. L’evento, in programma il 12 e 13 maggio, dalle 9.30, si svolgerà a Paola nel Centro laboratoriale “Territorio Solidale” sito in Piazza 7 Canali. I partecipanti potranno vantare un confronto con gli esperti di ItalianCrowdfunding.it e le piattaforme Ulule e Tip Ventures. Il workshop prevede sessioni di Assistenza tecnica degli esperti di Tip Ventures e Ulule a singoli e gruppi per il lancio di un progetto di crowdfunding. La partecipazione al workshop è gratuita e si inserisce nella serie di iniziative portate avanti da Territorio solidale. Ecco il programma completo della due giorni.





12 MAGGIO 2017



ORE 9.30 Introduzione Lavori – Dott. Luca Mannarino – Coordinatore Territorio Solidale



ORE 9.45 Saluti – Avv. Basilio Ferrari – Sindaco di Paola



ORE 10.00 ItalianCrowdfunding.it – Nicola Furnari





Che cos’è il crowdfunding?



Attori del processo di finanziamento

I modelli di crowdfunding

Il Reward Crowdfunding: cosa è, benefici e opportunità, Keep it All versus All or nothing

La formula del Pre-selling





ORE 11.00 ULULE – Fabio Simonelli (General Manager Italy) – Omar Osman



ORE 13.30 PAUSA LAVORI



ORE 14.45 ULULE LABORATORIO Assistenza tecnica degli esperti di Ulule a singoli e gruppi per il lancio di un progetto di crowdfunding



ORE 17.00 CHIUSURA LAVORI GIORNATA







13 MAGGIO 2017





ORE 9.30 – Introduzione Lavori Luca Mannarino – Coordinatore Territorio Solidale



ORE 9.45 – UNICAL – Prof. Giuseppe PASSARINO – Delegato del Rettore Liaison Office (LiO)



L’incubatore TechNest e il Trasferimento Tecnologico all’UNICAL

Gli SpinOff Unical ed il territorio calabrese



ORE 10.30 ItalianCrowdfunding.it – Lucia Michela Daniele





Analisi del mercato del crowdfunding in Europa e in Italia

Il mercato dell’Equity Crowdfunding in Italia

Aspetti legali e fiscali dell’Equity Crowdfunding

Benefici e opportunità per le start-up





ORE 11.00 TIP VENTURES – Matteo Masserdotti CEO & Founder





Cos’è una Startup?

Come Iniziare Una Campagna Di Equity Crowdfunding?

Definire La Fase di Crescita

Definire La Strategia di Crowdfunding

Fattori di Successo

Case History





ORE 13.30 PAUSA LAVORI

ORE 14.45 TIP VENTURES – LABORATORIO – Assistenza tecnica degli esperti di Tip Ventures a singoli e gruppi per il lancio di un progetto di crowdfunding

ORE 17:00 CHIUSURA II EDIZIONE CROWDFUNDING DAYS