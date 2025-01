Come ogni anno saranno i capi di abbigliamento gli articoli più ricercati dai clienti. Ma in tanti muovono delle critiche al sistema

Con l’inizio dei saldi 2025, l’isola pedonale di Cosenza si è animata di acquirenti alla ricerca di occasioni imperdibili. Abbiamo intervistato alcuni cittadini per capire le loro preferenze e aspettative su questo periodo tanto atteso. «Acquisterò soprattutto capi di abbigliamento», è stata la risposta più comune tra coloro che abbiamo incontrato. Non sorprende che l’abbigliamento rimanga uno dei settori più gettonati durante i saldi, offrendo l’opportunità di rinnovare il guardaroba con offerte vantaggiose. Nel video in apertura di sito, le interviste raccolte.

