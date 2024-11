Prosegue il percorso di governo e regioni per varare un masterplan per il Sud, annunciato qualche mese fa dal premier Renzi. L'incontro tra il presidente Oliverio e De Vincenti sarebbe andato bene, e ora si attende il varo definitivo dei provvedimenti.

A Palazzo Chigi è in corso la fase conclusiva delle consultazioni per il varo del masterplan per il sud, un piano di rilancio del Mezzogiorno che ha l'ambizione di essere definitivo, non parziale, capace finalmente di rilanciare la parte più arretrata del paese, per permetterle di tornare a crescere.



Oggi il sottosegretario De Vincenti, che sta seguendo il programma per il governo, ha incontrato altre quattro regioni, tra cui la Calabria guidata da Mario Oliverio. Un incontro proficuo, si legge sull'Ansa, a cui hanno partecipato i governatori di Molise, Paolo Frattura, Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e Campania, Vincenzo De Luca. I quattro governatori avrebbero concordato con il sottosegretario gli interventoi prioritari da realizzare neoi rispettivi territori, per contribuire al rilancio produttivo ed occupazionale.