In Calabria la spesa delle famiglie per gli acquisti legati al Natale raggiunge 783 milioni di euro, pari al 2,9% del totale nazionale, una quota significativa che può essere intercettata da oltre 8mila imprese artigiane attive sul territorio regionale. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese Calabria, diffusa nell’ambito della campagna #AcquistiamoLocale – Natale 2025.

Il mese di dicembre rappresenta un periodo cruciale per i consumi: concentra infatti oltre il 10% delle vendite annuali al dettaglio, con un incremento medio del 28,8% rispetto agli altri mesi dell’anno. In questo contesto, la spesa delle famiglie calabresi si orienta prevalentemente verso prodotti alimentari e bevande, che assorbono il 72,2% del totale, pari a 565 milioni di euro.

I restanti 218 milioni di euro riguardano altri beni e servizi tipicamente natalizi, tra cui moda, gioielleria, mobili e arredi, tessili per la casa, articoli da regalo, libri, giochi, prodotti sportivi e servizi per la cura della persona.

Cosenza spende di più

A livello territoriale, la provincia con la spesa più elevata è Cosenza, con 295 milioni di euro, seguita da Reggio Calabria con 214 milioni, Catanzaro con 145 milioni, Crotone con 67 milioni e Vibo Valentia con 63 milioni di euro. Dati che confermano il ruolo diffuso dei consumi natalizi come leva economica per l’intero sistema regionale.

Sul fronte dell’offerta, in Calabria sono 8.221 le imprese artigiane operanti in 47 settori direttamente collegati alla produzione di beni e servizi tipici del Natale. Si tratta del 35,3% del totale delle imprese artigiane regionali, un’incidenza superiore alla media nazionale. Queste realtà danno lavoro a 17.828 addetti, pari a oltre un terzo (34,7%) dell’occupazione artigiana calabrese, con un peso particolarmente rilevante nelle province di Reggio Calabria e Cosenza.

L’analisi evidenzia come il regalo artigiano rappresenti non solo una scelta di consumo, ma anche un investimento sul territorio. Un dono artigiano si distingue per unicità, qualità e durata, nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, valorizza il saper fare, sostiene la filiera corta e contribuisce alla sostenibilità ambientale, alla crescita dell’economia locale e alla coesione sociale.

«Scegliere un regalo artigiano significa sostenere il lavoro, le competenze e l’identità dei nostri territori», sottolinea Confartigianato Imprese Calabria. «In un periodo strategico come quello natalizio, l’artigianato rappresenta un motore economico e sociale fondamentale, capace di generare valore che resta nelle comunità e rafforza il legame tra imprese, famiglie e territorio».