«Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo in settori strategici per lo sviluppo territoriale, soprattutto in una regione come la Calabria. Una interessante riflessione che potrà essere approfondita nel corso dell’assemblea regionale di Legacoop Agroalimentare e Pesca che si terrà venerdì 18 settembre a partire dalle 9.30 nella sede di Legacoop regionale, in via Fares 78 a Catanzaro, durante la quale saranno eletti i delegati per il congresso nazionale. L’Assemblea si terrà in modalità remoto e in presenza al fine di garantire l'osservanza delle misure di prevenzione Covid-19». È quanto si legge in una nota stampa.

Dopo i saluti del presidente di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio, sono previste le relazioni di Gaetano Potenzone (responsabile Legacoop Agroalimentare Calabria) e di Claudio Liotti (responsabile Dipartimento Pesca Legacoop Calabria). Dalle 10.30, troveranno spazio gli interventi di Camillo Nola, Aci Calabria; Nicodemo Podella, Agrinsieme Calabria (Cia, Confagricoltura, Copagri) Franco Aceto, Coldiretti Calabria; Gennaro Raso, presidente Agci Calabria; Alberto Statti, presidente Confagricoltura Calabria; Paolo Pelusi, direttore Consorzio Mediterraneo; Maria Grazia Gargiulo, referente Area Sud Cooper di Italia; Pietro Molinaro, commissione Agricoltura Regione Calabria; Sara Guidelli, direttore generale Legacoop Agroalimentare nazionale.

Al termine del dibattito, la cui apertura è prevista per mezzogiorno, interverrà l’assessore alle Politiche agricole Regione Calabria, Gianluca Gallo. Le conclusioni sono affidate ad Angelo Petruzzella, vice presidente nazionale Legacoop Agroalimentare coordinatore nazionale Dipartimento Pesca di Legacoop Agroalimentare.