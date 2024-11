«Da soli non si fa niente, serve una squadra. Servono uomini e donne di buona volontà. Questo è il momento che stiamo vivendo. Ho proposto al presidente Draghi un open day su questo Pnrr, su questa congiuntura straordinaria che il Paese sta vivendo. Serve a responsabilizzare tutti». A dirlo a Brindisi, il ministro per la Pubblica Amministrazione, on Renato Brunetta, da ieri sera nella provincia pugliese.

In piazzetta Durano, Brunetta, insieme al sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al commissario regionale di FI, Mauro D’Attis, e ai parlamentari nazionali ed europei e con i consiglieri regionali pugliesi, sottolinea l’impatto che le leggi sulla semplificazione e il reclutamento avranno sull’economia pugliese e l’impegno di Forza Italia su tali questioni. «Al Sud arriveranno 90 miliardi di euro e adesso ‘son c…i’, scusate il termine, per tutti voi, perché questi soldi vanno spesi bene e rendicontati in tempo e secondo le regola europee - spiega - ecco perché ho proposto un open day in cui coinvolgere imprenditori e docenti universitari, burocrati e categorie produttive».

