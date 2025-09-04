«La Calabria ha davanti a sé un’occasione che possiamo definire storica: grazie al Pnrr è possibile riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, migliorandone l’efficienza energetica e la qualità abitativa», dichiara Pietro Molinaro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Il programma nazionale, sottolinea Molinaro, «prevede contributi fino al 65% a fondo perduto, con la possibilità di coprire la restante parte tramite prestiti agevolati». Le richieste dovranno essere presentate al Gestore dei Servizi Energetici (Gse), «che trasforma i fondi del Pnrr in interventi concreti incentivando e supportando la riqualificazione degli edifici, offrendo anche percorsi di assistenza».

Secondo il consigliere, si tratta di «un’opportunità concreta che può tradursi in case più sicure, moderne e sostenibili». A dimostrare la volontà di cogliere questa sfida è Aterp Calabria, che «aveva già predisposto le procedure per candidare uno stock di 5.000 alloggi, un segnale chiaro di volontà e visione che merita di essere sostenuto e incoraggiato».

«È un deciso intervento ad impatto collettivo che porta con sé molteplici benefici di natura economica, sociale e ambientale», aggiunge Molinaro. «La riqualificazione dell’edilizia pubblica non è solo un intervento tecnico: è un atto di dignità per chi abita, lavora e cresce in Calabria».

Il consigliere conclude auspicando «che questo percorso possa proseguire con rapidità e determinazione, perché la Calabria non può permettersi di perdere risorse così preziose. È in gioco non solo il recupero del patrimonio abitativo, ma anche un investimento di futuro a favore delle famiglie e delle comunità del nostro territorio»