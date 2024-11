A Polistena dal prossimo anno scolastico gli utili ottenuti dalla gestione della farmacia, circa 6mila euro, saranno utilizzati per garantire la gratuità della mensa scolastica. È quanto ha annunciato il sindaco della cittadina della Piana di Gioia Michele Tripodi. «Gli investimenti e le scelte strategiche compiute dal 2010 in avanti nella gestione della farmacia - è detto in un comunicato - hanno consentito di ripianare le perdite e a partire dall'esercizio 2018 sono state ripagate e lo saranno ancor più in futuro visti i margini di crescita economica e sviluppo occupazionale della farmacia che oggi conta anche quattro dipendenti in più rispetto alla sua istituzione avvenuta a fine anni '90».

In particolare, è precisato nel comunicato, «gli utili finanzieranno l'esenzione per le famiglie a basso reddito della retta altrimenti dovuta per la refezione scolastica 2019/2020 pari a 135/150 euro a bambino. Già nell'anno scolastico in corso, le famiglie con indicatore Isee inferiore a 5mila euro, hanno beneficiato dell'esenzione totale per scelta dell'Amministrazione comunale che ha utilizzato in compensazione fondi regionali trasferiti solo per una annualità. Dal prossimo anno saranno invece gli utili ridistribuiti della farmacia ad assicurare l'accesso gratuito alla mensa scolastica per i bambini provenienti da famiglie meno abbienti che non potranno permettersi di pagare». «Un ulteriore esempio - ha dichiarato il sindaco Tripodi - di ridistribuzione sociale del profitto che conferma, oltre all'impegno profuso per il rilancio della farmacia comunale, il modo di essere e di agire di un'amministrazione comunale orientata e schierata sempre dalla parte del popolo e dei bisogni della gente».