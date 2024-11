Continua ad animare la discussione politica la costruzione del ponte sullo Stretto tra Calabria e Sicilia. In particolare, proprio in queste ore, il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri – intervenendo sui social – ha commentato: «Il tunnel per attraversare lo stretto di Messina è la soluzione che ho portato al presidente Conte, questo Governo sarà all’altezza di fare le scelte migliori per gli italiani». E ancora ribadisce che proprio questo: «È il momento del coraggio. Adesso l’Italia deve ripartire e per farlo deve pensare in grande! Ponte sì o ponte no? Il vero tema è un grande piano infrastrutturale per tutto il Sud».

Dopo le dichiarazioni del viceministro, non hanno tardato ad arrivare le prime repliche. In particolare, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia ha evidenziato: «Cancelleri continua con la boutade del tunnel sotto lo Stretto di Messina per collegare la Sicilia con l’Italia e con il resto d’Europa. Il governo vuole inspiegabilmente archiviare il progetto del Ponte - già pronto e vidimato anche a livello internazionale - per assurde logiche ideologiche tutte interne al Movimento 5 Stelle, e così facendo vuole condannare il Sud ad essere perennemente suddito del resto del Paese».