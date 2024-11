In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma le intenzioni del Governo: «Non sarà una cattedrale nel deserto»

Tiene ancora banco la questione Ponte sullo Stretto. Dopo il si del presidente del Consiglio Matteo Renzi e in attesa della proposta di legge che dovrebbe arrivare entro dicembre al Parlamento un altro big della politica nazionale è pronto a dare il suo assenso alla realizzazione della grande opera. Si tratta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio che, in una lunga intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha confermato la volontà del Governo di investire sul progetto anche attraverso nuovi fondi: «Lo Stato è pronto a mettere soldi pubblici e l’infrastruttura non è una cattedrale nel deserto».



«Non capisco dove sarebbe il problema se lo Stato ci dovesse mettere delle risorse pubbliche - ha continuato il ministro - Stiamo mettendo 4 miliardi sul tunnel del Brennero, 6 sull'alta velocita' Milano-Venezia, altri 6 sulla Napoli-Bari». In ogni caso, ha aggiunto Delrio «per il ponte sullo Stretto siamo ancora allo studio di fattibilita'. Nella legge di Bilancio ci concentreremo sulla casa. A partire dal rafforzamento del bonus fiscale per la messa in sicurezza contro il rischio sismico».