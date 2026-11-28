Da Gioia Tauro le voci della segretaria nazionale Daniela Fumarola e dei segretari regionali Giuseppe Lavia e Leonardo La Piana. Il caso delle incompiute di Saline Joniche e le otto ore di viaggio dalla Sicilia occidentale alla Piana per partecipare alla mobilitazione

Otto ore di viaggio per raggiungere Gioia Tauro dalla Sicilia occidentale, nel giorno in cui si discute del futuro infrastrutturale del Mezzogiorno e della possibilità di collegare stabilmente le due sponde dello Stretto. Basterebbe il racconto di Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia, per restituire la misura della distanza che ancora separa Calabria e Sicilia dalle prospettive di sviluppo legate alla realizzazione del Ponte. Una grande opera sulla quale il sindacato ha da tempo espresso una posizione favorevole, accompagnandola però alla richiesta di una strategia infrastrutturale ben più ampia, capace di intervenire sulle carenze che da decenni condizionano la mobilità, la competitività delle imprese e la quotidianità dei cittadini delle due regioni.

Dalla seconda tappa della mobilitazione nazionale della Cisl “Il Patto che unisce”, ospitata questa mattina al porto di Gioia Tauro, emerge una sostanziale convergenza di vedute fra la segretaria generale Daniela Fumarola e i vertici calabresi e siciliani dell’organizzazione sindacale. Il collegamento stabile sullo Stretto viene inserito in una prospettiva di sviluppo che comprende il completamento dell’alta velocità ferroviaria, l’ammodernamento della rete stradale e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, comprese quelle che rappresentano ancora oggi il simbolo delle fallimentari politiche industriali del passato.

Fumarola: «L’alta velocità fino a Reggio Calabria va finanziata per intero»

Dal palco di Gioia Tauro, Fumarola ha affrontato il tema del Ponte sottraendolo alla contrapposizione politica che da anni accompagna il progetto e riportandolo sul terreno della programmazione degli investimenti nel Mezzogiorno.

«Quanto al Ponte sullo Stretto, la nostra posizione è nota. È un’opera strategica se sta dentro un disegno più grande, e non deve diventare la bandiera di una parte. Un ponte unisce due sponde, ma serve a poco se sulle due sponde mancano i treni, le strade, l’acqua nelle case».

Una posizione accompagnata da due richieste precise, che chiamano direttamente in causa il Governo e la necessità di garantire le risorse per il completamento delle principali opere infrastrutturali calabresi. «L’alta velocità fino a Reggio Calabria va finanziata per intero e non a lotti. La statale 106 Jonica va completata. E nel 2026 non è accettabile che più di una famiglia meridionale su cinque riceva l’acqua a singhiozzo».

Il ragionamento della segretaria nazionale si inserisce in una più ampia riflessione sul futuro industriale del Sud e sulla necessità di mettere a sistema i grandi porti del Mediterraneo, garantendo loro collegamenti terrestri adeguati. A partire proprio da Gioia Tauro, dove alla crescita dei traffici commerciali dovrà corrispondere una maggiore capacità di generare ricchezza e occupazione sul territorio.

«I container passano. Il lavoro deve restare! Perché resti servono un retroporto che trasformi le merci, binari che colleghino le banchine all’Europa, incentivi legati a occupazione stabile e a competenze».

Lavia: «Il Ponte può essere un acceleratore dello sviluppo»

Sulla necessità di accompagnare la realizzazione del collegamento stabile con una programmazione infrastrutturale organica insiste anche Giuseppe Lavia, segretario generale della Cisl Calabria, che individua proprio nel porto di Gioia Tauro uno dei principali punti di forza sui quali costruire il futuro economico della regione.

«Siamo qui oggi per dire con forza che Gioia Tauro è il punto di forza sul quale innestare processi di sviluppo della nostra regione, un hub intermodale fondamentale che può far diventare la Calabria un ponte nel Mediterraneo».

Una prospettiva che deve necessariamente fare i conti con le condizioni della rete ferroviaria calabrese e con la necessità di ridurre concretamente i tempi di percorrenza verso il resto del Paese.

«Noi lo abbiamo detto, lo ripetiamo: l’alta velocità non può fermarsi alle porte della Calabria. Serve finanziare per lotti funzionali un’alta velocità-alta capacità vera, che riduca i tempi di percorrenza in maniera sostanziale e che connetta territori che hanno bisogno di una viabilità moderna e sicura».

Quanto al collegamento stabile sullo Stretto, per Lavia la grande opera può rappresentare anche l’occasione per imprimere un’accelerazione agli investimenti attesi da anni sul territorio regionale. «Sul Ponte noi lo diciamo da sempre: il Ponte è un’opera importante che deve essere inserita in un disegno infrastrutturale di sviluppo della nostra regione. Il Ponte può fungere da acceleratore e catalizzatore».

Saline Joniche, il futuro delle infrastrutture dimenticate

La discussione sulle possibili ricadute della realizzazione del Ponte offre l’occasione per riaprire anche il capitolo delle grandi incompiute calabresi. Emblematico, in questo senso, è il caso di Saline Joniche, dove le eredità della stagione del Pacchetto Colombo continuano a segnare profondamente il territorio dell’Area Grecanica.

Il porto insabbiato, le aree industriali dismesse e le prospettive produttive mai concretizzatesi raccontano una storia che presenta numerose analogie con quella di Gioia Tauro, con la sostanziale differenza che nella Piana si è riusciti a costruire un’alternativa al fallimento del progetto siderurgico.

Interpellato proprio sulla possibilità di recuperare e valorizzare queste infrastrutture, Lavia ha richiamato la necessità di reinserirle nella programmazione regionale. «Quella è una stagione che ha accarezzato il sogno dello sviluppo industriale della nostra regione, l’epoca in cui è nato Saline Joniche. Un disegno che purtroppo è fallito. Noi diciamo che bisogna ripartire da queste infrastrutture non utilizzate e metterle al centro di un disegno di sviluppo della regione».

Resta dunque aperta la questione della destinazione futura di un’area che, anche alla luce dei grandi investimenti prospettati nell’area dello Stretto, potrebbe tornare al centro del dibattito sulle strategie industriali e logistiche della Calabria.

La Piana: «Senza una rete infrastrutturale il Ponte sarebbe una cattedrale nel deserto»

Dalla sponda siciliana arriva una posizione altrettanto esplicita. Leonardo La Piana ribadisce il sostegno della Cisl Sicilia alla realizzazione del Ponte, evidenziando però il rischio di concentrare il dibattito e gli investimenti sulla singola opera senza affrontare contestualmente le criticità della mobilità interna.

«Ponte sullo Stretto assolutamente sì, ma da solo non basta, servono la viabilità secondaria e primaria, serve una rete infrastrutturale senza cui il Ponte sullo Stretto sarebbe esclusivamente una cattedrale nel deserto. Non vogliamo questo».

E proprio sul futuro dell’alta velocità ferroviaria, tanto in Calabria quanto in Sicilia, il segretario regionale ha restituito la dimensione concreta del problema attraverso l’esperienza vissuta questa mattina dai partecipanti alla manifestazione. «L’alta velocità sarebbe un sogno. Oggi vi posso soltanto dire che la delegazione che da Palermo e Trapani è venuta a questa manifestazione ha impiegato otto ore. Non è normale per un Paese che si definisce civile».

È anche da quelle otto ore di viaggio che passa la credibilità delle prospettive di sviluppo dell’area dello Stretto. Per la Cisl, la sfida che attende Calabria e Sicilia riguarda la capacità di trasformare la stagione dei grandi investimenti in un’occasione di riscatto per interi territori, recuperando decenni di ritardi infrastrutturali e impedendo che alle nuove opere si accompagni la sopravvivenza delle vecchie incompiute.