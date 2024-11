«Il mio non è un No ideologico al ponte o a qualunque tipo di infrastruttura che possa portarci velocemente dall'altra parte dello Stretto. Con tutti i problemi che ha la Sicilia, costruire quell'opera è come realizzare una cattedrale nel deserto». A dirlo il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Giancarlo Cancelleri, al termine dell’incontro con il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Palermo. «Spero di poter parlare di alta velocità in Sicilia, di raddoppio di binari, di autostrade che vengono completate - ha proseguito - e poi quando sarà il momento parleremo anche di quella infrastruttura, ma non mi pare che sia domani né dopodomani. Le priorità sono altre».