"Bisogna prima arrivare a capire come ci si arriva allo Stretto. Avevamo sostenuto all'epoca quello che vale ancora oggi: non è una priorità, ce ne sono altre. Se il Ponte sullo Stretto domani sarà una cosa realizzabile, ad oggi è molto difficile arrivare a Reggio Calabria, e quindi meglio prima capire come ci si arriva". Lo ha dichiararto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a #Corrierelive.