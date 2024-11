A giudizio del presidente ff non serve un referendum: «Non è più tempo delle chiacchere, servono fatti»

«Dobbiamo de-provincializzare il progetto del Ponte sullo Stretto: non è un’opera della Calabria o della Sicilia, ma un progetto europeo. Se volessimo pensare a un referendum consultivo, dovremmo perciò fare un referendum europeo». Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, in occasione della conferenza stampa “Patto per il Ponte”, che si è svolta questo pomeriggio nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato.

All’iniziativa - riferisce una nota diffusa dall'Ufficio stampa della Regione Calabria - hanno preso parte, tra gli altri, i parlamentari Marco Siclari, Enza Bruno Bossio, Domenico Furgiuele, Giorgio Trizzino, Gelsomina Vono, oltre al presidente e all’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Nello Musumeci e Gaetano Armao. «Questo - ha detto ancora Spirlì - non è più il tempo delle chiacchiere, è quello dei grandi fatti. Non si deve neppure perdere tempo attorno alla questione delle campate: il progetto c'è già, approvato e cantierato. C'è solo da farlo ripartire. Magari va rivisto, ma dopo i necessari controlli e ammodernamenti bisogna partire dal progetto che abbiamo già in mano».



