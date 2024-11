Duro commento del capogruppo di Forza Italia alla Regione: «Lo scalo rappresenta una grande risorsa. Ma ciò discorda da scelte politiche che non intendono valorizzare la Calabria ed il Sud»

"E' con grande preoccupazione che constatiamo come ancora una volta il rilancio del Porto di Gioia Tauro non rientri nelle priorita' di intervento del Governo attuale e di quello regionale. Lo conferma, infatti, la notizia che il Ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio stia intrattenendo importanti trattative per la realizzazione di collegamenti commerciali tra la Cina e i porti di Genova e Trieste. Trattative che si inseriscono nella piu' ampia manovra del Governo di rafforzare i legami economici-commerciali con i Paesi asiatici".

Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Regione, Alessandro Nicolo', aggiungendo: "Ben vengano, certamente, accordi che se avviati darebbero ossigeno all'economia nazionale, ma lo sconcerto e' quando si apprende che il Governo ignora ancora una volta la nostra regione e la Giunta Oliverio che, in merito , si caratterizza con impegni che ormai assumono il valore di casi di 'annuncite' in re ipsa".

"Ci siamo ormai abituati - continua Nicolo' - alla continua propaganda ed agli 'spot no-stop'. Il Porto di Gioia Tauro costituisce una grande risorsa ed e' volano di sviluppo per l'intera area del Paese che si colloca al centro del Mediterraneo. Cio', purtroppo, discorda da scelte politiche che non intendono valorizzare la Calabria ed il Sud tant'e' che al centro dell'interesse del Governo, solo i porti di Genova e Trieste sono promossi come principali interlocutori di un mercato globale di levatura internazionale. Vengono meno, quindi, le logiche spesso e volentieri declamate dal presidente Oliverio che contrastano con le decisioni del Governo nazionale". (Agi)