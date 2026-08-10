Accelera il percorso per la riqualificazione dell'area dell'ex Civam nel porto di Vibo Valentia Marina, destinata a diventare un nuovo spazio a servizio della logistica commerciale e delle attività portuali. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha infatti firmato il decreto di approvazione del progetto esecutivo per la demolizione dell'ex Civam.

L'intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, rappresenta uno degli interventi inseriti nel Piano operativo triennale 2026-2028, adottato dal Comitato di gestione lo scorso 18 giugno, nell'ambito di una più ampia strategia di sviluppo del porto di Vibo Valentia Marina.

«Il Pot individua - viene spiegato in una nota - un articolato programma di opere finalizzato a migliorare l'efficienza delle infrastrutture portuali, rafforzare la sicurezza della navigazione e delle operazioni marittime e consolidare il rapporto tra lo scalo e il territorio. Con l'approvazione del Progetto esecutivo si entra ora nella fase concretamente operativa dell'intervento. Dopo l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, avvenuta nel mese di luglio, si procederà alla pubblicazione della gara entro il mese di agosto, con l'obiettivo di arrivare all'aggiudicazione dei lavori e così al relativo avvio entro la prima metà di ottobre».