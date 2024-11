I parlamentari del Pd annunciano che è stato pubblicato il decreto sugli Lsu-Lpu, che permetterà agli enti pubblici di assumerli con contratto a tempo determinato.

Si va verso una soluzione positiva della questione precari Lsu-Lpu. Lo annunciano in una nota i parlamentari calabresi del Pd, che esultano per l’approvazione del decreto che permetterà agli enti che ne hanno fatto richiesta di assumere gli Lsu e Lpu.



“Con il decreto pubblicato oggi per i lavoratori Lsu e Lpu calabresi si chiude un lungo periodo di precariato senza diritti e si apre un percorso chiaro in direzione della loro definitiva stabilizzazione – si legge nella nota – un percorso cominciato con l’emendamento da noi presentato alla legge di stabilità 2014, tra mille difficoltà e resistenze da parte di altri gruppi politici, proseguito in questi mesi durante i quali hanno pesato le inerzie e inefficienze della passata giunta regionale, e che si è definitivamente sbloccato qualche giorno fa nell’incontro con la delegazione parlamentare del Pd della Calabria e il nuovo presidente della Regione Mario Oliverio, hanno avuto con il ministero del lavoro”.



Un primo passo per i parlamentari del Pd. “Occorrerà continuare a vigilare perché il percorso tracciato arrivi a compimento e l’intero bacino dei lavoratori precari calabresi venga finalmente prosciugato – aggiungono – come delegazione parlamentare del Pd continueremo a vigilare affinchè si possa porre la parola fine a questa vertenza”.