Cerimonia di consegna a Cosenza del Premio giornalistico Terre di Calabria, promossa dalla Camera di Commercio.

Hanno proposto una narrazione autentica e genuina del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della provincia di Cosenza, i vincitori della terza edizione del Premio giornalistico internazionale Terre di Calabria, istituito dalla Camera di Commercio per fregiare con un riconoscimento gli autori di articoli incentrati su quegli elementi di fascino ed attrattività di borghi, sapori, tradizioni, attività produttive, rappresentative di uno spaccato di realtà poco conosciuto perché non sempre comunicato con la dovuta trasparenza ed efficacia.

Quattro le categorie in gara

La reporter brasiliana Anelise Sanchez Gomes, di origini italo-spagnole, si è aggiudicata il premio per la stampa estera con un reportage sui Giganti della Sila e sul turismo delle radici pubblicato su post-italy.com. Per la stampa italiana il premio è andato a Fabrizio Ardito, autore di un articolo sul Cammino di San Francesco di Paola comparso su Bell'Italia. Nella categoria radio-tv premio ad Achille Dell'Oro per il servizio sulla tradizione delle liuterie di Bisignano prodotto per Mediaset Infinity. Il premio della giuria, presieduta dal giornalista e scrittore Salvatore Giannella, è andato ex aequo a Giorgio Rinaldi, per la lettera dal nevaio del Pollino proposta su Faronotizie.it, e Massimiliano Rella per il pezzo Sorprese sul Tirreno apparso su Plen Air.

Il contest fotografico

Nel corso della cerimonia, la Camera di Commercio di Cosenza ha inoltre premiato le cinque foto vincitrici del contest fotografico Visioni d’Impresa. Per la sezione tradizionale il riconoscimento è andato ad Algieri Assicurazioni, Con Gusto e Boa Sorte e per la sezione innovativa ad Alessandro Aquino ed a Capellomania di Annalisa Esaltato. Ancora è stato consegnato da Klaus Algieri, nella sua qualità di vicepresidente nazionale di Unioncamere, il certificato di impresa storica centenaria al gran caffè Renzelli ed all'alimentari Lorenzo Costanzo. Infine è stata celebrata l'azienda L’Acino Vini, la cui etichetta denominata Giramondo è stata inserita nella lista dei migliori vini del 2024 stilata dal prestigioso New York Times. «Un traguardo – ha commentato Algieri - che rafforza l’immagine della Calabria come terra di eccellenze enogastronomiche».