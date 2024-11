Agricoltura e illuminazione solare sono un binomio inscindibile che ora può consolidarsi ancora di più grazie alla possibilità di sfruttare il sole non soltanto per la crescita delle coltivazioni nei campi ma, contestualmente, anche per produrre energia elettrica. Il prototipo di un nuovo modello di impianto agro-fotovoltaico “a consumo di terreno nullo” è stato presentato, nel corso di un convegno a Scalea, da Ef Solare Italia (controllata al 70% da F2i e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances).

Il prototipo, spiega una nota, “è composto da strutture ad inseguimento solare che sono infisse al suolo senza l'utilizzo di fondazioni in cemento, aspetto che garantisce la completa reversibilità dell'installazione”. “L'impianto è elevato da terra a circa 3 metri di altezza e ha file distanziate per consentire l'attività agricola e fotovoltaica, garantendo la luce diretta e luce diffusa. Le strutture sono integrate con gli impianti di nebulizzazione e fertirrigazione programmabili e gestibili da remoto”.

Alla presentazione hanno partecipato numerosi imprenditori e amministratori locali, a dimostrazione dell’interesse che queste nuove tecnologie stanno suscitando nel comparto agricolo.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it