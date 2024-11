Cattedrale nel deserto, l’ennesima incompiuta calabrese. Sono tanti i modi in cui si potrebbe parlare del Palazzetto dello sport di Amantea. Ideata 35 anni, fa questa costruzione a ridosso della statale 18 e a una manciata di centinaia di metri dal centro cittadino e dal lungomare, aspetta ancora di potere aprire le porte.

Lavori per il Palazzetto fermi

Alle sue spalle una storia farraginosa di burocrazia, lungaggini ma anche casse vuote e dissesti finanziari. Il palazzetto dello Sport di Amantea era del Comune ma a causa della mancanza dei fondi necessari all’avanzare dei lavori per molto tempo è stato solo uno scheletro. Poi l’intervento della Provincia di Cosenza che lo ha acquisito allo scopo di completarlo.

Nel 2012 l’affidamento dei lavori che dovevano essere terminati entro la fine del 2013 ma si sono, invece, allungati di tanto. Si è arrivati poi allo step delle opere esterne, in base ad un vecchio accordo avrebbe dovuto completarle l’amministrazione di Amantea, andata nel frattempo in dissesto.

L'appello alle istituzioni

Ancora una volta è la Provincia ad intervenire per farsene carico eppure…nulla ancora si muove. Le associazione sportive reclamano a gran voce la consegna del palazzetto. Per terminarlo non servirebbero grandi esborsi di denaro. Al momento la Asd Beach & Volley Amantea si allena in una palestra scolastica. Eppure gli eventi sportivi qui non mancano e nemmeno gli atleti di spessore.

Ad unirsi all’appello alla Provincia anche l’esponente di centrodestra Vincenzo Lazzaroli: «La Provincia si faccia carico della conclusione dei lavori per dare la possibilità ai ragazzi finalmente di potersi allenare in spazi idonei come Amantea merita».