Umberto Frangipane, indagato per bancarotta a Catanzaro, ha rimesso il mandato. Stessa scelta per Valeria Battista, componente dell'organismo. Lascia anche Gregorio Tassoni, membro del collegio sindacale della società controllata che gestisce lo scalo

Il presidente dell'Organismo di vigilanza della Sacal, Umberto Frangipane, si è dimesso dall'incarico. All'origine della decisione la ricezione, nelle scorse settimane, dell'avviso di conclusione indagini della Procura della Repubblica di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento, avvenuto nel 2012, della Ambiente e servizi, la società mista che si occupava della raccolta dei rifiuti nel capoluogo. Frangipane è indagato per bancarotta. Nello specifico, l’Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di proporne l’aggiornamento, pertanto si fonda su principi di autonomia ed indipendenza ed è privo di compiti operativi. Si tratta di un organo collegiale, composto da tre componenti, dei quali uno svolge la funzione di presidente. L’incarico dell’OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo e, con la medesima nomina, fissa il compenso spettante ai membri per l’incarico a ciascuno assegnato.







Si dimettono anche altri due dirigenti

Anche il componente effettivo del Collegio sindacale della Sacal Gh, Gregorio Tassoni, ha presentato le dimissioni per lo stesso motivo (la Gh è la società detenuta al 100% da Sacal, che gestisce l'aeroporto). Anche lui, infatti, è indagato per lo stesso reato nell'inchiesta sulla Ambiente e Servizi in qualità di vicepresidente della società dal 2010 al 2011. Infine anche la componente dell'Organismo di vigilanza della Sacal Valeria Battista si è dimessa. Nel suo caso, però, la decisione è maturata per lo scarso rilievo dato, a suo dire, dalla Sacal all'organismo di cui faceva parte.