Imprenditori e sindacati lanciano l’allarme: serve una nuova governance per evitare l’isolamento del territorio reggino

Sull'aeroporto di Reggio Calabria è in atto una strategia ben precisa tesa ad un progressivo ridimensionamento dello scalo. E' questo il grido d'allarme lanciato dai vertici di Confindustria Reggio Calabria che in questo quadro puntano l'indice contro il mancato riconoscimento della concessione trentennale da parte dell'Enac. Ma a tenere banco ci anche le ormai note, difficoltà economiche della Sogas, la società di gestione dello scalo, che impongono una rimodulazione del sistema di governance dell’aeroporto dello Stretto. La priorità adesso è però la salvaguardia di uno scalo che, nonostante tutto, continua ad essere annoverato tra gli aeroporti di interesse nazionale nell'ambito del Piano strategico del ministero dei Trasporti. A mancare semmai, è una visione di sistema, rincarano i sindacati, che chiedono un consorzio unico di gestione tra le società aeroportuali calabresi e invitano i vertici della Sogas a individuare gli interventi necessari per impedire il tracollo dello scalo.