La segretaria nazionale: «Le autorizzazioni ci sono ma hanno preso il sopravvento posizioni ideologiche». E rilancia la centralità del Sud: «Da qui il rilancio dell’economia del nostro Paese»

«Celebrare il congresso in Calabria vuole avere un significato molto importante». È stata una scelta precisa quella di celebrare il IV congresso nazionale della Uiltec in Calabria. L’assemblea si sta svolgendo in questi giorni a Catanzaro. Lo ha confermato la segretaria generale Daniela Piras. «In un momento nel quale stiamo combattendo per dare continuità al nostro sistema industriale, nel quale vogliamo essere competitivi, dimostriamo che l'Italia non può avere due velocità. Il congresso in Calabria, quindi, perché il sud e il Mezzogiorno devono essere veramente l'investimento, per rilanciare l'economia e l'industria del nostro Paese».

La segretaria nazionale, sollecitata dalle domande dei giornalisti, ha poi ribadito la strategicità del rigassificatore di Gioia Tauro. «Rappresenta un'occasione molto importante in un territorio che, non per slogan, si candida ad essere un hub energetico. Il porto di Gioia Tauro è strategico, le autorizzazioni ci sono state e ancora una volta hanno avuto il sopravvento prese di posizioni ideologiche che niente hanno a che vedere con la concretezza delle necessità industriali del nostro paese».