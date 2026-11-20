Nella piazza dello sciopero generale Cgil si intrecciano le testimonianze di lavoratori, studenti e pensionati. Al centro le difficoltà di accesso alle cure, i contratti brevi e la sicurezza sul lavoro

«È quasi impossibile raggiungere la fine del mese, soprattutto chi ha delle patologie molto serie». Nelle voci raccolte a Cosenza durante lo sciopero generale della Cgil del 20 novembre, il carovita incontra le difficoltà della sanità e l’incertezza del lavoro. La protesta contro le politiche del governo Meloni prende forma attraverso problemi quotidiani: pagare i medicinali, fare la spesa, trovare un’occupazione che duri più di qualche mese.

Alla mobilitazione partecipano lavoratori, studenti e pensionati. Tra gli intervistati ci sono Graziella Secreti, segretaria Cgil Cosenza, e Simone Celebre, segretario generale Fillea Cgil Calabria. Sono presenti anche le voci della politica, con Carmelo Primicerio, segretario cittadino del Movimento 5 Stelle, Gianmaria Milicchio, segretario provinciale di Rifondazione comunista, e Walter Nocito, vicesegretario regionale di Avs.

Il costo della salute è uno dei temi che ricorrono nelle testimonianze. Chi protesta racconta il peso delle spese per i farmaci e le difficoltà di chi deve affrontare patologie importanti. Una preoccupazione che riguarda soprattutto anziani, bambini e famiglie con risorse limitate.

Nei piccoli centri, spiegano alcuni partecipanti, anche gli acquisti essenziali richiedono spostamenti e ulteriori costi. Per procurarsi pane, pasta e altri prodotti può essere necessario prendere l’auto e raggiungere un altro paese. La distanza dai servizi si aggiunge così all’aumento dei prezzi.

Altre testimonianze riguardano la precarietà dell’occupazione. «Ci fanno lavorare soltanto due mesi, tre mesi e poi torniamo disoccupati», racconta una delle persone intervistate. Il problema non è soltanto ottenere un contratto, ma poter contare su una continuità di reddito che consenta di programmare la propria vita.

È un’incertezza che attraversa anche le parole dei giovani. Alla domanda sui timori per il futuro, emerge la paura di non riuscire a realizzarsi pienamente. Il carovita viene indicato come una difficoltà condivisa, capace di condizionare studio, autonomia e prospettive professionali.

La presenza degli studenti lega queste rivendicazioni alla richiesta di maggiori investimenti per la casa, l’istruzione e la sanità pubblica. Negli interventi viene contestata la destinazione di risorse al riarmo e chiesto di dare priorità ai servizi e alla riduzione delle disuguaglianze.

Un altro passaggio riguarda salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalla piazza arriva la denuncia della persistenza degli infortuni mortali e la richiesta di rafforzare formazione e prevenzione. La critica alla manovra economica si concentra sulla distanza, denunciata dagli intervistati, tra le necessità dei lavoratori e le scelte di spesa del Governo.

Sul piano politico, gli interventi esprimono sostegno alla mobilitazione e chiedono un’opposizione più incisiva, capace di coinvolgere maggiormente i cittadini. Tra i temi richiamati figurano il divario tra Nord e Sud, l’impoverimento delle famiglie e il rifiuto dell’economia di guerra.

La richiesta che attraversa le testimonianze è quella di dare continuità alla protesta: trasformare le difficoltà raccontate in piazza in una pressione sulle scelte che riguardano lavoro, redditi, cure e diritto allo studio.