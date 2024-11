VIDEO | Traffico a rilento nei pressi di San Fili per un senso unico alternato installato per rgolare il traffico durante i lavori

L'Anas ha programmato nel fine settimana i lavori per asfaltare un tratto di carreggiata della statale 107, la Cosenza-Paola, collegamento preferito dai turisti per spostarsi dal caoluogo bruzio verso le località della costa tirrenica. Il senso unico alternato installato per consentire l'intervento degli operai, ha determinato lunghe code sotto il sole cocente. Nel servizio anche le parole di alcuni automobilisti fermi davanti al semaforo.