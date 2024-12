Non è solo il primo Istituto Alberghiero nato in Calabria nel 1963 quello di Soverato ma da poco è anche il primo ristorante didattico in regione. La scuola guidata dal dirigente Renato Daniele ha infatti dato vita ad un progetto pensato per avvicinare sempre di più gli studenti degli ultimi anni, al mondo del lavoro aprendo le porte al territorio. Ogni settimana, in base alle indicazioni riportate sul portale scolastico, chiunque può prenotare un tavolo per degustare a pranzo o a cena, un menu di tre portate rigorosamente preparate e servite dagli studenti alla modica cifra di 20 euro.

«Si aderisce semplicemente monitorando il nostro sito, alberghierosoverato.it - spiega il docente Antonio Aretino -c'è un bottone che rimanda al ristorante didattico dove poter visionare il menu e tutti gli estremi per il pagamento e l'erogazione del servizio». «Il territorio sta rispondendo molto bene - aggiunge il docente Giuseppe Audino -, abbiamo tantissime prenotazioni e soprattutto molte richieste per il ristorante didattico serale».

Perfezionare le abilità pratiche

Un modo quindi per potenziare le abilità pratiche dei futuri professionisti del settore alberghiero: «In questo modo i nostri ragazzi saranno pronti, anzi prontissimi, per affrontare il mondo del lavoro che negli ultimi anni soffre tantissimo per carenza di personale qualificato e noi stiamo cercando di preparare al meglio questi ragazzi per esercitare una professione di tutto rispetto».

«Spero che sia un esperimento imitato anche dagli altri colleghi - è l'auspicio del dirigente scolastico Daniele - perchè si tratta di un'esperienza lavorativa a tutti gli effetti in quanto i ragazzi completano le loro competenze professionali con il contatto diretto con i clienti. Penso sia un punto di forza per la scuola alberghiera di Soverato che va al di là delle competenze didattiche».