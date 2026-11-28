Brutte notizie in arrivo per gli amanti della neve. I rincari non hanno risparmiato l’altra faccia del turismo italiano: l’industria delle vacanze in montagna. Tutto aumentato, dal soggiorno ai biglietti per gli impianti di risalita.

Secondo le stime dell'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, i costi complessivi per un soggiorno sulla neve registreranno un incremento medio del 5,6% rispetto allo scorso inverno. A spingere in alto i listini sono soprattutto i prezzi degli alberghi nei weekend e nei periodi di alta stagione (+8,2%), i servizi di bar e ristorazione (+7,9%) e le tariffe ricettive generali (+6,6%). Più contenuti compaiono gli aumenti per gli skipass (+4,6%), le scuole di sci (+3,4%) e le settimane bianche (+0,8%).

Skipass e soggiorni: le cifre della stangata

La spesa complessiva per trascorrere una settimana bianca salirà a una media di 1.573 euro per un adulto (+1,8%) e sfiorerà i 4.101 euro per una famiglia di tre persone (+2,1%). Più marcati risultano gli incrementi per chi opta per un semplice weekend: un adulto spenderà in media 669 euro (+7,6%), mentre il costo per un nucleo familiare toccherà i 1.899 euro (+7,1%).

Un'analisi condotta da Assoutenti rivela un quadro ancora più critico sull'andamento dei prezzi degli skipass negli ultimi anni. Nel confronto con la stagione 2021, le tariffe dei biglietti giornalieri hanno subito impennate rilevanti: a Livigno l'aumento in 5 anni è del 43,3%, a Bormio del 37%, sulla Vialattea del 36,6%, a Courmayeur del 33,9% e nel comprensorio Dolomiti Superski del 32,8%.

Per la stagione 2026-2027, il biglietto giornaliero per un adulto raggiungerà i 89 euro nel Dolomiti Superski, 75 euro a Courmayeur (+8,7% su base annua), 72 euro per il comprensorio sciistico Civetta e 69 euro al Sestriere.

I costi degli abbonamenti

Chi sceglie l'abbonamento stagionale sborserà fino a 1.590 euro in Valle d'Aosta (che salgono a 1.876 euro includendo lo Zermatt), 1.300 euro sulla Vialattea, 990 euro per il Dolomiti Superski (in prevendita entro il 24 dicembre) e 980 euro a Livigno.

Gli Italiani cambiano strategia: risparmio e soggiorni brevi

Se da un lato il 70% degli italiani esprime l'intenzione di fare una vacanza in montagna, la morsa dell'inflazione (salita al 5,4% a ottobre) e il calo della fiducia dei consumatori (scesa a 91,2 punti a settembre) impongono massima prudenza. Ad oggi, soltanto il 34,4% degli interessati ha già bloccato e confermato la prenotazione.

Per non rinunciare alla neve, gli sciatori italiani mettono in atto precise strategie di risparmio: alloggio in appartamento anziché in hotel; sostituzione dello skipass settimanale con soluzioni plurigiornaliere; pranzo al sacco in sostituzione delle soste nei rifugi.

Sei giorni sono troppi, meglio un weekend

Una soluzione sempre più utilizzata è la riduzione del tempo di permanenza nelle località sciistiche. La settimana bianca di accorcia in media di 2 giorni. La durata del soggiorno degli italiani si attesta infatti a 4,1 notti, contro le 6,4 notti stimate per i turisti stranieri. Se il periodo di Capodanno (30 dicembre - 3 gennaio) si avvia verso il consueto sold-out e le attese per Epifania e Carnevale sono giudicate ottime dal 34,5% degli operatori, ben un operatore su tre esprime forte timore per la tenuta delle tradizionali settimane bianche.

Turismo straniero in forte crescita

A bilanciare la prudenza delle famiglie italiane è la costante crescita della clientela internazionale. L'indice di internazionalizzazione nelle località montane è salito in tre stagioni dal 44,9% al 51,4%. I flussi principali provengono da Polonia (indicata dal 23,2% degli operatori), Germania (13,9%) e Repubblica Ceca (13,6%), con i tassi di crescita più alti previsti da Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Meno giorni sulle piste

Sul fronte delle discipline sportive, la stagione 2026-2027 mostra la prima flessione post-Covid: gli italiani che praticheranno almeno uno sport sulla neve saranno 4.271.000 (8.500 in meno rispetto allo scorso anno). Il calo è legato soprattutto ai costi e al progressivo abbandono da parte dei baby boomer. Le giornate medie in montagna per sciatore scendono a 21,9 (-9,1%), di cui 18,8 giornate trascorse effettivamente sulle piste con una media di 4 ore e 20 minuti al giorno. Cresce, poi, l’utilizzo del noleggio delle attrezzature che arriva al 64%.

Tradizione e innovazione degli sport invernali

Tra le singole discipline, mentre lo sci alpino mantiene la leadership stabile con 2.588.500 praticanti, si registra un calo per lo snowboard (-15,3%) e lo scialpinismo (-3,9%). Si nota invece una netta espansione del freestyle (+14,4%) e delle altre discipline sportive invernali (+57,1%) sci di fondo in testa.