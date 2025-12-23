In Calabria con il SuperEcobonus sono stati ristrutturati 16.058 edifici per un totale di investimenti pari a 3 miliardi e 617 milioni di euro. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi con onere a carico dello Stato ammontano a 3 miliardi e 702 milioni.

Al 30 novembre 2025 risulta realizzato il 95,3% dei lavori previsti. Lo dicono gli ultimi dati pubblicati dall’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Sono 8.506 i progetti relativi ad edifici unifamiliari per un totale di 1 miliardo e 15 milioni di investimenti. Risulta completato il 97,8% degli interventi previsti. I lavori di ristrutturazione in edifici condominiali sono stati 4.307 per un importo complessivo di 2 miliardi e 262 milioni. Gli interventi completati sono il 94%. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ristrutturate con il SuperEcobonus sono 3.244 per un totale di investimenti pari a 339 milioni e 381mila euro. Finanziato anche il recupero di un immobile di particolare pregio storico-artistico i cui lavori di ristrutturazione sono costati 516mila euro.

Dai dati pubblicati dall’Enea emerge che l’investimento medio per lavori condominiali ammonta a 525mila euro, quello per edifici unifamiliari è pari a 119mila euro e quello per le unità immobiliari indipendenti è pari a 104mila euro. Secondo il Centro studi Youtrade in Calabria il SuperEcobonus ha impegnato circa 4mila imprese con oltre 17mila addetti. Secondo la Fondazione nazionale commercialisti i bonus casa hanno consentito alle imprese del settore delle costruzioni di registrare aumenti significativi di fatturato pari al 58,6% in più nel 2022, al 41,2% in più nel 2023 e al 33,2% in più nel 2024. Finito l’effetto SuperEcobonus, adesso si teme un crollo degli investimenti che per il 2025 l’Ance prevede sia superiore al 20%.