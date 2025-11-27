Il rapporto 2025 fotografa una crescita robusta dei posti di lavoro nel Mezzogiorno trainata da investimenti pubblici e Pnrr ma mette in luce anche l’aumento delle partenze tra i 25-34enni attratti da prospettive professionali e condizioni di vita più favorevoli altrove
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Boom dell'occupazione al Sud, con 100mila giovani in più al lavoro nell'ultimo triennio, ma aumenta l'esodo, con 175mila che emigrano. Lo evidenzia il rapporto Svimez 2025. Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell'occupazione pari all'8%, contribuendo per oltre un terzo al raggiungimento della quota di 1 milione e quattrocentomila nuovi occupati a livello nazionale. Il Centro-Nord ha aggiunto circa 900mila posti, il Sud quasi 500mila, sulla spinta di Pnrr e investimenti pubblici. Nel triennio gli under 35 occupati sono aumentati di 461mila unità a livello nazionale, di cui 100mila nel Sud. Il tasso di occupazione giovanile cresce più al Sud (+6,4%), ma resta molto più basso rispetto al Centro-Nord (51,3% contro 77,7%). Nonostante il boom occupazionale, il Mezzogiorno non trattiene i giovani. Tra i due trienni 2017-2019 e 2022-2024 le migrazioni dei 25-34enni italiani sono aumentate del 10%: nell'ultimo triennio 135mila giovani hanno lasciato l'Italia e 175mila hanno lasciato il Sud per il Nord e l'estero. Secondo Svimez al Sud c’è più lavoro ma non migliori condizioni di vita, né opportunità professionali adeguate alle competenze.