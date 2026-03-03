In una regione dove il disagio economico è strutturale, i bonus alleviano ma non risolvono. Senza occupazione stabile, investimenti produttivi e una strategia di lungo periodo, ogni sostegno resta un palliativo

In una regione come la Calabria, dove intere famiglie vivono con redditi che sfiorano la soglia della sopravvivenza, un aiuto fino a 300 euro può fare la differenza tra pagare una bolletta o restare al buio, tra riempire il carrello o rinunciare persino al necessario. È un segnale, certo. È un sollievo temporaneo. Ma non è una soluzione strutturale.

La Calabria continua a muoversi dentro una logica emergenziale: bonus, contributi straordinari, ristori a pioggia. Interventi che attenuano il disagio ma non lo estirpano. Il vero nodo resta il lavoro. Senza occupazione stabile, qualificata e produttiva, ogni sostegno economico rischia di trasformarsi in un palliativo: utile nell’immediato, incapace di generare prospettiva.

I numeri della disoccupazione, dell’emigrazione giovanile e dell’inattività femminile raccontano una realtà che nessun bonus potrà invertire. Migliaia di giovani formati nelle università calabresi – o altrove – sono costretti a partire. Interi territori interni si spopolano. Le aree industriali restano in parte vuote, i progetti di sviluppo si incagliano tra burocrazia e lentezze amministrative, le risorse europee vengono annunciate con enfasi ma faticano a trasformarsi in cantieri, imprese, occupazione reale.

Eppure la Calabria possiede potenzialità enormi e largamente inespresse: turismo culturale e naturalistico, filiere agroalimentari di qualità, energie rinnovabili, logistica portuale, economia del mare, innovazione digitale applicata ai servizi. Ambiti nei quali sarebbe possibile costruire occupazione duratura e valore aggiunto. Troppo spesso, però, i progetti restano sulla carta o non vengono valutati con criteri trasparenti e meritocratici.

Il problema non è soltanto economico: è strutturale e politico. Le risorse disponibili – regionali, nazionali ed europee – diventano talvolta oggetto di spartizioni opache, di equilibri da mantenere, di logiche di consenso. La selezione dei progetti non sempre appare guidata da una visione strategica di lungo periodo, ma da esigenze contingenti. Così si disperde capitale pubblico e si alimenta sfiducia.

Trecento euro possono alleviare una difficoltà momentanea. Ma non restituiscono dignità professionale, non costruiscono competenze, non generano crescita. La vera rigenerazione economica passa attraverso investimenti mirati, semplificazione amministrativa, valutazioni indipendenti dei progetti, lotta agli sprechi, attrazione di capitali privati, valorizzazione dei talenti locali.

Serve un cambio di paradigma: dalla cultura dell’assistenza alla cultura dello sviluppo. Non si tratta di contrapporre solidarietà e crescita, ma di integrarle. Gli aiuti devono accompagnare un percorso di inclusione lavorativa, formazione mirata, creazione d’impresa. Devono essere un ponte, non la destinazione finale.

La Calabria non è povera di risorse; è povera di sistema. Se si liberassero le energie imprenditoriali, se si garantissero regole chiare e tempi certi, se si premiasse il merito e non l’appartenenza, la regione potrebbe invertire la rotta. Non servono annunci, ma pianificazione seria, monitoraggio costante e responsabilità politica.

Continuare a distribuire piccoli sostegni senza affrontare le radici del problema significa rinviare il conto alle generazioni future. E la Calabria non può più permetterselo. La vera sfida non è erogare 300 euro. È creare mille, diecimila posti di lavoro. Solo così si potrà davvero uscire dal baratro della povertà e restituire fiducia a un territorio che ha smesso di credere alle promesse e, forse, ha smesso anche di sperare.