Un workshop per rafforzare i flussi commerciali con i paesi del nord Europa. Questa l’iniziativa promossa dalla Camera di commercio italiana in Danimarca in cooperazione con la Regione Calabria che si terrà nella sede UnionCamere a Lamezia

Si terrà il prossimo 28 febbraio, a partire dalle 9.30 nella sala Conferenze di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme il workshop di presentazione “Paese Danimarca”. Si tratta dell’evento di lancio del progetto di internazionalizzazione “Brand-Calabria– Travel & Taste” realizzato dalla Camera di commercio italiana in Danimarca in cooperazione con la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020.

Il progetto rientra nel programma promozionale che la Regione Calabria realizza congiuntamente con le Camere di Commercio Italiane all'estero al fine di rafforzare la capacità del sistema economico regionale di operare in contesti internazionali.“Brand Calabria – Travel & Taste” mira alla promozione di alcuni settori chiave che rappresentano l’eccellenza produttiva calabrese da proporre in modo integrato sul mercato della Danimarca. L’obiettivo è quello di affermare il brand Calabria sul mercato target come sinonimo di qualità ed eccellenza e offrire una proposta ampia e diversificata, rivolta nello specifico al target degli operatori di settore.

Altro obiettivo principale è la promozione, la creazione e il rafforzamento dei flussi commerciali dalla Calabria verso la Danimarca nel settore enogastronomico e dei flussi turistici dalla penisola scandinava al territorio calabrese. Nel corso del workshop verranno illustrate le opportunità commerciali del mercato danese e le sue specificità per il settore agroalimentare e turistico calabrese, sottolineando le strategie per un approccio solido e duraturo. Verranno presentate inoltre, le iniziative progettuali di cui potranno beneficiare le imprese calabresi dei settori indicati, le relative modalità e tempistiche di adesione. L’Incontro Paese sarà comunque aperto agli altri settori operativi. Nel pomeriggio, inoltre, i referenti della Camera di Commercio italiana in Danimarca saranno a disposizione, previo appuntamento, per effettuare incontri one-to-one con le imprese calabresi intervenute.