È Francesco Perino, già direttore generale di Federalberghi Calabria e consulente hospitality, il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo calabrese. Una nomina all’unanimità quella di Perino sia per quanto riguarda la parte sindacale che quella datoriale.

Confermato come vice presidente Fortunato Lo Papa per Fisascat Cisl. Giuseppe Valentino per Filcams Cigl e Caterina Fulciniti per Uiltucs rimangono all’interno del direttivo regionale. L' Ebtc è un'associazione tra le organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori turistici della Calabria che persegue lo scopo di promuovere il Turismo calabrese attraverso iniziative in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale.

«È con grande soddisfazione che accolgo questa elezione avvenuta all’unanimità – dichiara il neo presidente - L’Ente, che ho l’onore e l’onere di guidare, spero potrà rappresentare, per l’intero territorio regionale, un punto di riferimento per tutti i lavoratori e per tutte le aziende del comparto in sinergia tra enti ed istituzioni. «Ringrazio il direttivo regionale di Federalberghi che mi ha indicato, tutte le parti datoriali e sindacali per la fiducia che mi hanno manifestato».



«L’ente bilaterale del turismo - dichiara il vicepresidente Lo Papa - offre la possibilità di un’efficiente ed efficace sinergia tra lavoratori ed aziende, offrendo servizi quali il sostegno al reddito, il contrasto del lavoro irregolare, politiche di inserimento nel mercato del lavoro di giovani e di donne, formazione e riqualificazione professionale. Il turismo - conclude - deve rappresentare una grande opportunità di sviluppo e di crescita per i lavoratori e le imprese della nostra regione».