La Calabria questa estate ha fatto segnare un aumento dei turisti, secondo i dati della piattaforma 'Alloggiati web' del Viminale. Nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 settembre si è passati da 1.299.466 presenze complessive registrate nel 2024 a 1.436.697 del corrispondente periodo di questo anno, con un incremento del 10,56%.

Il maggiore flusso turistico ha interessato sia le strutture alberghiere, passate da 577.193 presenze dell'anno scorso alle 600.920 del 2025 (+4,11%), sia quelle extra alberghiere cresciute da 722.273 a 835.777 (+15,71%).



Un risultato frutto sia della maggiore presenza di turisti italiani (aumentati del 6,56% da 1.054.687 del 2024 a 1.123.872 di questa estate), sia dei turisti stranieri che sono cresciuti del 27,80% (312.825 visitatori nel 2025, rispetto ai 244.779 dello scorso anno).



La banca dati "Alloggiati web" è gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di adempiere all'obbligo stabilito dall'articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che prescrive di trasmettere alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo.