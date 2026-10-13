Dal 14 al 16 ottobre la Regione presenta le sue eccellenze a tour operator e operatori del settore. Aeroporti in crescita, promozione internazionale e la Ciclovia dei Parchi al centro di un’offerta turistica sempre più diversificata

La Calabria arriva al TTG Travel Experience 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 14 al 16 ottobre, con risultati che confermano la crescita della sua attrattività turistica e con un programma che punta sull’incontro con i mercati, sulle nuove esperienze di viaggio e su un racconto rinnovato del territorio. Il tema scelto quest’anno dal TTG, EXIST, invita a dare valore alla propria identità e a costruire relazioni capaci di lasciare il segno: un messaggio che la Regione interpreta consolidando il lavoro avviato con tour operator, Comuni, consorzi, associazioni e imprese.

La presenza a Rimini si inserisce nella linea tracciata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha puntato sul potenziamento degli aeroporti, sui grandi eventi e su una nuova immagine della Calabria come destinazione autonoma e competitiva. I numeri del 2026 vanno in questa direzione. I passeggeri negli aeroporti calabresi crescono dell’11,6%, con oltre 343 mila passeggeri in più. Il portale Calabria Straordinaria punta a superare i 6 milioni di visite, con una componente internazionale stimata al 69%. La regione è terza in Italia e prima nel Mezzogiorno per velocità di riduzione della stagionalità, e la spesa turistica attiva sul territorio un giro d’affari stimato in 3,1 miliardi di euro, con circa 1,5 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,7% del PIL regionale.

«Il tema del TTG 2026, EXIST, lancia un messaggio chiaro: esistere significa dare valore alla propria identità, creare esperienze autentiche e lasciare un segno. E la Calabria oggi esiste, con una consapevolezza nuova: non siamo più alle fiere soltanto per farci conoscere, ma per consolidare relazioni, confrontarci da protagonisti con i mercati e continuare a proporre una regione ricca di esperienze, bellezza e opportunità» – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e sviluppo economico Giovanni Calabrese. «La Calabria ha oggi una credibilità diversa rispetto al passato. Dobbiamo continuare a investire, rafforzare le competenze e creare le condizioni perché la crescita turistica produca lavoro stabile, professionalità qualificate e prospettive durature. Il turismo può essere una grande opportunità per i nostri giovani, ma dobbiamo fare in modo che possano costruire qui il proprio futuro. Al TTG portiamo questa consapevolezza e la volontà di continuare a crescere insieme».

Lo spazio regionale ospiterà circa 40 tour operator insieme a Comuni, consorzi e associazioni, per favorire l’incontro tra domanda e offerta e promuovere prodotti turistici sempre più diversificati.

Tra gli appuntamenti più attesi in programma all’Italy Arena,il panel “Calabria, il viaggio è esserci”. La Ciclovia dei Parchi: 545 km di autentica meraviglia che hanno conquistato il popolo delle due ruote, fino a Jovanotti. Un momento dedicato alle nuove forme di racconto e valorizzazione del territorio perché le nuove frontiere del turismo si esplorano in bicicletta e la Calabria diventa protagonista, la Ciclovia dei Parchi richiama appassionati e grandi sportivi, conquistando anche Jovanotti. Un viaggio che racconta un territorio attraverso il piacere di pedalare e il tempo di fermarsi a scoprirlo.

All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, il direttore generale del Dipartimento Turismo Roberto Cosentino, il direttore della Calabria Film Commission Giampaolo Calabrese, il ciclista Paolo Bettini, l’attrice Marianella Bargilli e il regista Giacomo Triglia.

La nuova narrazione della Calabria sarà su Radio2 Music Room, il programma di approfondimento musicale di Rai Radio 2, condotto da Manila Nazzaro e Julian Borghesan.

Dal 14 al 16 ottobre, il programma sarà in diretta dalle 13.45 alle 15.30 dal Glass allestito al TTG Travel Experience di Rimini, con finestre e contenuti dedicati disponibili anche su RaiPlay Sound. L’iniziativa rientra nelle attività previste dalla Convenzione tra Regione Calabria, Calabria film Commission e Rai Com, finalizzate a valorizzare e promuovere il territorio.

La Calabria sarà protagonista anche su “La volta buona” il programma televisivo in onda su Rai 1, condotto da Caterina Balivo, con uno spazio dedicato alla nostra Regione.