4200 brand espositori, di cui il 75% italiani e il 25% da 70 paesi; 3000 top buyer accreditati da 100 paesi; dieci padiglioni; sette aree tematiche.

L’edizione 2025 di TuttoFood presenta cifre significative e la Calabria è riuscita ad avere, anche in questo caso, uno spazio di prim’ordine.

Tantissimi visitatori in queste ore stanno raggiungendo Fieramilano e gli stand degli imprenditori calabresi impegnati nella promozione dei propri prodotti. C’è molto entusiasmo, tanta soddisfazione. La Calabria si conferma cuore pulsante dell'agroalimentare.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Quest’ultimo ha definito il settore agroalimentare italiano “un sistema strutturato con export in crescita, attivo sia nei mercati tradizionali sia in quelli emergenti”.

Secondo giorno di TuttoFood a Milano anche per la Calabria: ennesima occasione di promozione per le nostre imprese ed il territorio regionale.

Il ministro ha raggiunto il padiglione dedicato alla Calabria insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo: «Chi ha avuto la fortuna di conoscere la Calabria come territorio - ha detto Lollobrigida - sa benissimo che è una regione straordinaria, ma chi ha avuto l’occasione di conoscerne i prodotti, assaggia sapori e sente profumi che poi cerca di incontrare nei luoghi dove vengono creati grazie alla storia, alla sapienza e anche a tanta innovazione tecnologica. Ringrazio il collega Gianluca Gallo per il grande lavoro di promozione che sta mettendo in campo, è raro trovarsi all’interno di uno stand e vedere solo il nome della regione che viene promossa. La Calabria è all’interno di un sistema Italia molto forte, molto autorevole che attrae da tutto il mondo buyer che vengono a comprare e questo per noi è fondamentale.

Lo sappiamo bene: è bello essere italiani, è bello essere calabresi, ne siamo orgogliosi ma non è sufficiente. Bisogna essere consapevoli di quanto vale in termini di possibilità di creare lavoro, ricchezza ed equità sociale. La Regione Calabria sta facendo un grande lavoro, unitamente all’assessore Gallo - ha concluso Lollobrigida - ringrazio il presidente Occhiuto e tutti quelli che lavorano ogni giorno per rendere questa regione degna dei cittadini calabresi che vivono non solo in Calabria ma in tutto il mondo, facendola essere una delle regioni con maggiori potenzialità».