Cia-Agricoltori Italiani della Calabria esprime profonda soddisfazione e orgoglio per l'ufficializzazione dell'iscrizione dell'Indicazione Geografica Protetta "Peperoncino di Calabria" nel registro dell'Unione Europea, sancita dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2026/1273.

«Questo riconoscimento – si legge in una nota – rappresenta il coronamento di un lungo percorso e premia il lavoro e il sacrificio dei produttori calabresi. Il peperoncino, simbolo indiscusso dell'identità gastronomica e culturale della nostra regione, ottiene finalmente la tutela e la valorizzazione che merita sui mercati internazionali».

«L'Igp – continua – non è solo un marchio di qualità, ma un potente strumento di contrasto alle contraffazioni e un volano economico per le aree rurali della Calabria. Questo successo dimostra che la sinergia tra territorio, tradizione e istituzioni è la chiave per rendere la nostra agricoltura sempre più competitiva e sostenibile».

Cia Calabria invita ora tutti gli attori della filiera a fare rete per massimizzare l'impatto di questa storica certificazione, trasformandola in una concreta opportunità di reddito, occupazione e promozione turistica per l'intera regione.