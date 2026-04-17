Deciso il suo intervento nel corso dell’ottavo congresso regionale: «Problemi per il comparto agricolo se nulla dovesse cambiare nel breve tempo. La Calabria sta migliorando ma è necessario fare di più per produrre lavoro e cibo di qualità»

Pasquale Barbalaco è stato confermato segretario generale della Uila Calabria nel corso dell'ottavo congresso regionale. Presenti la segretaria generale della Uila nazionale, Enrica Mammucari, il segretario nazionale organizzativo Guido Majrone, che ha presieduto i lavori, e la segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese. Rinnovate anche le cariche degli organi direttivi.

Barbalaco, nel suo intervento, si è soffermato sulla situazione geopolitica: «Se dovesse perdurare questa situazione ci saranno diverse problematiche per il comparto. Molti agricoltori stanno valutando l'economicità del proprio lavoro in questo contesto. Servono investimenti importanti perché la Calabria sta migliorando sempre più, nel settore vitivinicolo, ad esempio, o in quello agrumicolo, ed è fondamentale che continui la crescita. Le risorse del Psr sono state utilissime, ma dobbiamo lavorare perché producano anche lavoro e cibo di qualità. Il rapporto con l'assessorato è buono, l'assessore Gallo ascolta le nostre proposte migliorative. È necessario lavorare di più per il settore della forestazione, che non è solo un lavoro ordinario dei 3.000 addetti, ma basilare per salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico, dagli incendi, tutelare i 650mila ettari di bosco oltre ai sessantamila di proprietà di Calabria Verde».