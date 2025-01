Costituito il primo sportello per gli allevamenti di territorio, un punto di ascolto per segnalare criticità e ottenere tutela legale. L’iniziativa è stata promossa dal coordinamento sindacale Altragricoltura

Il 10 gennaio 2025 nella sede della NCO a Casal di Principe, una delegazione di agricoltori e allevatori calabresi, insieme a rappresentanti di altre regioni italiane, ha dato vita alla rete interregionale per i piani partecipati contro le zoonosi. A renderlo noto la confederazione sindacale Altragricoltura.

«L'iniziativa, coordinata da Gianni Fabbris di Altragricoltura, mira a creare un dialogo costante tra allevatori e istituzioni, con l'obiettivo di affrontare in modo strutturale le problematiche legate alle zoonosi, come tubercolosi e brucellosi» si legge nella comunicazione.

Nell’occasione è stato inaugurato il primo sportello per gli allevamenti di territorio, un punto di riferimento per gli allevatori che potranno segnalare criticità, ottenere tutela legale e collaborare attivamente con le istituzioni per promuovere trasparenza e tracciabilità nella filiera zootecnica.

Sabato, 11 gennaio, al Teatro della Legalità di Casal di Principe, si è tenuto un incontro cruciale con il commissario nazionale per la tubercolosi e brucellosi, Nicola D’Alterio, che ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso per risolvere le problematiche del settore.

«Durante il confronto, D’Alterio si è impegnato a garantire un dialogo diretto con gli allevatori, mostrando piena disponibilità a lavorare per una gestione più efficace e trasparente delle zoonosi». Particolarmente significativa è stata la partecipazione della delegazione calabrese composta da Luana Guzzetti, Tommaso Guatieri e Luigi Brugnano (allevatore e trasformatore), che ha avuto un colloquio diretto con il commissario.

D’Alterio ha annunciato che nei prossimi giorni visiterà la Calabria per approfondire le problematiche specifiche della regione. L’iniziativa ha visto una massiccia partecipazione di allevatori e una importante partecipazione istituzionale, con la presenza di parlamentari di partiti di governo e di opposizione (on.le Gimmi Cangiano, on.le Franco Mari, on.le Marco Cerreto, Sen. Luigi Nave), consiglieri regionali Campania (fra loro Alfonso Piscitello) e del sindaco di Casal di Principe (Avv. Ottavio Corvino)

«Questa mobilitazione (che viene dopo una lunga vertenza nazionale degli allevatori per ottenere la nomina del commissario nazionale sulla BRC e la TBC) rappresenta un passo importante per la costruzione di un modello partecipativo in grado di rispondere alle esigenze del settore agricolo e zootecnico, promuovendo al contempo legalità e sostenibilità» spiega il coordinamento.

La sezione calabrese di Altragricoltura e la rete per il piano partecipato contro le zoonosi di Calabria, darà conto nei prossimi giorni della costituzione anche in Calabria dello sportello di ascolto e di assistenza per gli allevatori, presidio decisivo per offrire un riferimento certo agli allevatori colpiti da lingua blu, BRC e TBC.