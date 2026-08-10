Scadenze in vista per la partecipazione ai bandi per il diritto allo studio nelle università calabresi.

A differenza di regioni come il Lazio, la Puglia o l'Emilia-Romagna, dove le scadenze principali si concentrano nel mese di agosto, la Calabria ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 30 settembre 2026. Un po’ più di tempo per raccogliere la documentazione necessaria. Nella settimana prima di Ferragosto si concentra anche gran parte delle scadenze relative ai requisiti di merito. Questi consistono nel conseguimento di un numero minimo di crediti formativi universitari (Cfu) entro le scadenze indicate nel bando regionale della Calabria.

Il quadro nazionale

I benefici previsti, che differiscono da regione a regione, possono includere un mix di contributi in denaro, alloggio nelle residenze universitarie, servizi di ristorazione gratuiti o agevolati e l'esonero totale dal pagamento delle tasse annuali di iscrizione alla frequenza dei corsi.

In termini monetari, il valore complessivo di questo "pacchetto" può, in determinati contesti, superare la soglia dei 7.000 euro annui, una cifra che spesso sposta l'ago della bilancia tra la possibilità di frequentare l'università e la rinuncia agli studi.

Opportunità offerta a chi è già iscritto come pure alle matricole.

I pilastri dell'accesso ai bonus: requisiti economici e di merito

Il sistema Dsu si regge su due criteri fondamentali: la situazione economica della famiglia e, per chi è già in corso, la carriera accademica.

Per l'anno accademico 2026/2027, il ministero dell'Università e della Ricerca ha aggiornato i limiti massimi che gli enti regionali devono recepire. L’Isee universitario non deve superare i 28.339,88 euro. Mentre il limite per l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (Ispe) è fissato a 61.608,48 euro.

È fondamentale che le famiglie richiedano l'attestazione Isee specifica per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" con debito anticipo, poiché tempi più lunghi per il rilascio della documentazione o un errore nella tipologia di certificazione presentata agli sportelli universitari può comportare l'esclusione dai bandi.

Il requisito di merito

Mentre per le matricole conta quasi esclusivamente il dato economico, per gli studenti degli anni successivi entra in gioco il merito accademico. Questi studenti devono aver conseguito un numero minimo di crediti formativi universitari entro scadenze precise indicate dai singoli bandi regionali.

Un dato tecnico di vitale importanza riguarda il termine per il conseguimento di tali crediti: in molti casi, il limite è fissato al 10 agosto, sebbene ogni ente regionale possa stabilire date e modalità di verifica differenti. Non si tratta dunque di una scadenza universale, ed è imperativo consultare il bando specifico del proprio ente Dsu per evitare spiacevoli sorprese.

La geografia delle scadenze: un calendario molto frammentato

L'Italia del Dsu si presenta come un mosaico di scadenze diverse, gestite dagli enti regionali. Ecco il quadro dettagliato per il mese di agosto e oltre:

Lazio (DiSCo): La situazione è imminente. La chiusura della seconda fase, dedicata alla correzione e conferma definitiva delle istanze, è prevista per le ore 12 dell'11 agosto 2026.

Emilia-Romagna (ER.GO): Il termine perentorio per borsa di studio, alloggio ed esonero tasse è il 24 agosto 2026 alle ore 16, con l'obbligo di avere l'Isee già disponibile entro tale data.

Lombardia: Qui regna la frammentazione per ateneo. Mentre il Politecnico di Milano ha già chiuso per le matricole il 5 agosto, l'Università di Brescia scade il 20 agosto. Per molti altri atenei lombardi, le richieste di alloggio scadono tra il 24 e il 25 agosto, mentre per le borse di studio c'è tempo fino a settembre.

Puglia (ADISU): Una delle scadenze più ravvicinate, fissata al 13 agosto alle ore 12.

Marche (ERDIS): Gli studenti hanno tempo fino al 28 agosto.

Sardegna: L'ERSU di Cagliari chiude il 28 agosto, mentre Sassari segue un calendario autonomo.

Sicilia: La gestione è affidata ai singoli ERSU. Catania scade il 10 agosto, Messina il 18 agosto, mentre per Enna si arriva al 7 settembre. A Palermo i termini sono già decorsi il 22 luglio.

Veneto (ESU): Agosto è il mese cruciale per le richieste di alloggio a Padova, Venezia e Verona, con scadenze più elastiche per le borse di studio.

Piemonte: Le matricole devono prestare attenzione alla seconda metà di agosto per i posti letto.

Altre regioni offrono più respiro, con scadenze che scivolano a settembre o ottobre. Come l'Umbria (2 settembre), la Toscana e il Trentino-Alto Adige (7 settembre), ), il Friuli-Venezia Giulia (17 settembre), la Basilicata (25 settembre), la Calabria (30 settembre) e il Molise (15 ottobre).

Studenti e famiglie interessate possono consultare i bandi disposti dalle agenzie regionali per il diritto allo studio.

Consigli pratici per non sbagliare

La presentazione della domanda è un processo interamente digitale che non ammette approssimazioni. L’anticipo sull'Isee. Non bisogna ridursi all'ultimo giorno, data la complessità del calcolo da parte dell'Inps o dei Caf. La verifica dell'identità digitale. È essenziale che lo SPID o la CIE (Carta d'Identità Elettronica) siano attivi e funzionanti, poiché sono gli unici strumenti di accesso ai portali regionali. Il monitoraggio dell’iter. È opportuno consultare regolarmente i siti degli enti regionali competenti per eventuali avvisi di proroga o integrazioni documentali.

Il sistema delle borse di studio Dsu 2026 richiede una pianificazione meticolosa. Tra limiti Isee rigorosi e un calendario regionale estremamente diversificato, l'attenzione al dettaglio burocratico è l'unico modo per garantire il proprio futuro accademico e accedere a quei benefici economici che rendono l'università un diritto di tutti e non un privilegio di pochi.