La tensione internazionale cambia le scelte degli italiani: boom di prenotazioni nelle località balneari nazionali, hotel quasi sold out e rincari fino al 12,6%. Intanto le compagnie aeree tagliano i prezzi per l’estero, con voli per Santorini, Creta e Maldive in forte calo

La crisi in Medio Oriente sta avendo effetti diretti anche sulle vacanze degli italiani. A poche settimane da Ferragosto, il clima di incertezza internazionale ha modificato le scelte di milioni di famiglie, spingendo molti viaggiatori a rinunciare alle destinazioni estere e a orientarsi verso le località balneari italiane.

Il risultato è un mercato turistico spaccato in due: da una parte hotel e strutture ricettive italiane sempre più costosi e con disponibilità ridotte, dall’altra compagnie aeree costrette ad abbassare sensibilmente le tariffe per riempire gli aerei diretti all’estero.

A fotografare questo scenario è il “Dossier vacanze 2026” di Assoutenti, che evidenzia come le tensioni geopolitiche stiano già incidendo sulle prenotazioni e sui prezzi dell’estate.

Hotel quasi esauriti e rincari a doppia cifra

L’aumento della domanda interna ha avuto un effetto immediato sulle tariffe delle strutture ricettive italiane. Per una famiglia composta da due adulti e due figli che prenota oggi una settimana di soggiorno in un hotel a tre stelle tra il 9 e il 16 agosto, la spesa media raggiunge i 2.025 euro, con un incremento del 12,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le differenze tra le destinazioni restano però molto marcate.

Tra le mete più economiche figurano:

Vieste , in Puglia, con una spesa media di 1.255 euro;

, in Puglia, con una spesa media di 1.255 euro; Rimini e Milano Marittima , sotto i 1.400 euro;

, sotto i 1.400 euro; Jesolo, Bibione e Caorle, attorno ai 1.700 euro.

I prezzi salgono invece sensibilmente nelle destinazioni più richieste:

Cefalù e San Vito Lo Capo superano i 2.000 euro;

superano i 2.000 euro; Baja Sardinia raggiunge addirittura quota 4.800 euro per una settimana.

La conseguenza è che molte strutture risultano già vicine al tutto esaurito proprio nel periodo centrale dell’estate.

Traghetti sempre più cari: il peso del carburante

Un altro capitolo critico riguarda i collegamenti marittimi.

Secondo Assoutenti, i rincari dei carburanti, legati alle tensioni nell’area del Golfo Persico e alle preoccupazioni sullo Stretto di Hormuz, stanno incidendo pesantemente sui costi dei traghetti. Le tariffe sono aumentate in media del 10,9% rispetto al 2025.

Per una famiglia di quattro persone con automobile al seguito, i costi possono superare facilmente il migliaio di euro:

Civitavecchia-Olbia : 1.665 euro;

: 1.665 euro; Genova-Porto Torres : 1.412 euro;

: 1.412 euro; Livorno-Olbia : 1.214 euro;

: 1.214 euro; Napoli-Palermo: 807 euro.

Numeri che rendono sempre più costoso raggiungere Sardegna e Sicilia nel periodo di Ferragosto.

Il paradosso dei voli: prezzi in picchiata per l’estero

Se l’Italia diventa più cara, accade l’esatto contrario per chi decide di volare all’estero.

La diminuzione delle prenotazioni verso molte destinazioni internazionali ha costretto le compagnie aeree a ridurre drasticamente le tariffe, con una flessione media del 23%.

Tra gli esempi più significativi:

Milano-Santorini andata e ritorno da 173 euro, con un calo del 56,5%;

andata e ritorno da 173 euro, con un calo del 56,5%; Roma-Creta da 308 euro;

da 308 euro; Roma-Tenerife da 323 euro.

Anche le mete esotiche registrano ribassi consistenti:

Sharm el-Sheikh : -34%;

: -34%; Maldive, Seychelles, Zanzibar e Capo Verde: sconti tra il 17% e il 23%.

Per molte famiglie, dunque, una vacanza all’estero potrebbe risultare oggi economicamente più conveniente rispetto ad alcune destinazioni italiane.

Il timore di nuove speculazioni

Assoutenti lancia però un allarme sui possibili effetti della crisi internazionale sui prezzi del turismo.

Secondo l’associazione dei consumatori, il rischio è che l’emergenza geopolitica venga utilizzata come giustificazione per aumenti non sempre collegati a reali incrementi dei costi operativi.

L’attenzione resta quindi puntata sull’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e sulle sue ricadute economiche. Per il momento, una certezza sembra già emergere: l’estate 2026 sarà ricordata come quella in cui, per molti italiani, volare verso Grecia, Canarie o Maldive è diventato più conveniente che trascorrere una settimana nelle località più richieste del Paese.