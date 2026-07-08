Sarà attivato un monitoraggio permanente, che vedrà il coinvolgimento immediato delle federazioni di categoria già nei prossimi giorni con l'obiettivo di trovare soluzioni utili a garantire serenità ai lavoratori e alle loro famiglie

Oggi pomeriggio, i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Calabria (Luigi Veraldi, Giuseppe Lavia e Mariaelena Senese) hanno incontrato il governatore Roberto Occhiuto e l’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese per affrontare il futuro dei lavoratori di Konecta.

L'obiettivo prioritario è garantire stabilità occupazionale a circa 700 dipendenti attualmente in cassa integrazione (in scadenza nei prossimi mesi) e ai 77 contratti a termine non rinnovati a maggio. Data l'urgenza e la complessità della situazione, Regione e parti sociali hanno stabilito di attivare un monitoraggio permanente, che vedrà il coinvolgimento immediato delle federazioni di categoria già nei prossimi giorni.

«È una delle questioni centrali relative al lavoro in Calabria. Questi anni in cui i lavoratori sono stati formati grazie alle risorse regionali attivate, hanno permesso loro di sviluppare competenze ulteriori e mansioni operative che possono rappresentare un vantaggio per un’azienda che intenda costruire con serietà il suo radicamento sul mercato della digitalizzazione. CGIL, CISL UIL proseguiranno quindi il loro lavoro, seguendo passo dopo passo l’evolversi della vicenda, con l'obiettivo di trovare soluzioni utili a garantire serenità ai lavoratori e alle loro famiglie», hanno dichiarato al termine dell’incontro i rappresentanti sindacali.