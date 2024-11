Al centro della piattaforma congressuale i temi cari all'organizzazione votata alla difesa dei cittadini: la povertà, il sistema dei trasporti, prezzo delle polizze d'auto

La Federconsumatori calabrese oggi celebra il suo congresso regionale, al centro della piattaforma congressuale i temi cari all'organizzazione votata alla difesa dei cittadini. In Calabria i temi hanno una loro specificità: la povertà, il sistema dei trasporti, prezzo delle polizze d'auto. Le polizze d'auto in particolare sono le più alte d'Italia a causa delle truffe, una condizione che porta a far pagare alle persone perbene i costi di un elevato tasso di truffa alle compagnie assicurative. La presidente regionale uscente della Federconsumatori calabrese, ha tenuto la relazione introduttiva, Cinzia Mosella.

Presentata anche la piattaforma rivendicativa:

1) l'approvazione di una legge regionale sul consumo; 2) un piano regionale contro la povertà; 3) nuove politiche tariffarie per il trasporto pubblico; 4) abbattimento della tassazione regionale e locale; 5) sottoscrizione di Patti antievasione; 6) introduzione di carte dei servizi comunali; 7) abbattimento delle liste d'attesa; 8) carta dei servizi sull'offerta sanitaria; 9) politiche di prevenzione e sicurezza alimentare; 10) introduzione di un ISEE regionale; 11) politiche ambientali, di sviluppo sostenibile e di green economy; 12) ammodernamento della pubblica amministrazione.

Guarda la fotogallery

Autonomia, radicalita' e dualità dovranno essere invece gli elementi di caratterizzazione rivendicativa di Federconsumatori dentro percorsi aperti, democratici, solidali, trasparenti e di reale rappresentanza. Il congresso e' stato concluso dal vice presidente nazionale dell'organizzazione Sergio Veroli, al dibattito hanno partecipato il segretario regionale della CgIl Michele Gravano, il vice presidente della Giunta Regionale Enzo Ciconte.