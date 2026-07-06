Avanza la realizzazione del progetto da 1,5 milioni di euro, primo del suo genere in Calabria. Previsti due hub, uno in viale della Pace (quasi terminato) e l’altro a Ottocannali. I camion si fermeranno fuori del centro storico e consegneranno i colli che verranno distribuiti con mezzi elettrici

Due aree di interscambio dove i mezzi pesanti potranno fermarsi prima di entrare in città, scaricare le merci e affidarle a furgoni più piccoli per le consegne ai negozi e alle attività commerciali. È il progetto dei City Log che il Comune di Vibo Valentia sta realizzando nell'ambito del piano di riorganizzazione della logistica urbana.

L'obiettivo è ridurre la presenza dei Tir nel centro cittadino, alleggerire il traffico e contenere l'inquinamento. Il sistema prevede che gli autotreni non entrino più nelle aree urbane più congestionate: le merci saranno trasferite all'interno dei City Log su mezzi di dimensioni ridotte, in prospettiva anche elettrici, che completeranno le consegne.

Parallelamente sono in fase di installazione anche i varchi di accesso al centro. Si tratta dei dispositivi che segnaleranno quando sarà possibile entrare in base agli orari stabiliti dal Comune. Per renderli operativi manca soltanto il collegamento alla rete elettrica.

Prima dell'avvio del servizio sarà però necessario approvare il regolamento che disciplinerà gli accessi. L'Amministrazione comunale ha già avviato il confronto tecnico per definire modalità e fasce orarie dedicate alle operazioni di carico e scarico.

I City Log previsti sono due. Il primo sorgerà nella zona nord della città, in viale della Pace, nei pressi dell'ospedale. Qui i lavori hanno raggiunto circa il 90% e sono ormai alle battute finali. Il secondo sarà realizzato nell'area di Ottocannali, dove il cantiere procede più lentamente. Durante gli scavi, infatti, è stato necessario tenere conto della presenza delle condotte e delle gallerie del sistema idrico che alimenta la zona di Episcopio, predisponendo ulteriori interventi per la messa in sicurezza del terreno.

Una volta entrato in funzione, il nuovo sistema coinvolgerà anche le grandi catene commerciali. I mezzi pesanti dovranno fermarsi nei City Log e le merci raggiungeranno i punti vendita attraverso un servizio di trasporto dedicato, gestito direttamente dalle aziende oppure affidato a operatori locali. Secondo il Comune, il nuovo modello potrebbe anche creare opportunità di lavoro nel settore della logistica.

L'investimento complessivo è di un milione e mezzo di euro. Di questi, 180mila euro rappresentano il cofinanziamento del Comune, che ha messo a disposizione le aree necessarie alla realizzazione delle due strutture.

Conclusi i lavori, il via libera al servizio passerà dall'approvazione del regolamento comunale, che dovrà essere esaminato prima dalla Giunta e poi dal Consiglio comunale.

Il modello è già diffuso in diverse città italiane di maggiori dimensioni, mentre in Calabria non risultano sistemi analoghi già operativi. Se il progetto rispetterà i tempi previsti, Vibo Valentia potrebbe essere tra i primi Comuni della regione a dotarsi di una logistica urbana organizzata con City Log.