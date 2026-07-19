I riflettori nazionali dell'agroalimentare tornano ad accendersi sulla Sibaritide, confermando la centralità della nostra regione nelle dinamiche di sviluppo rurale del Paese.

Il nuovo round di Vinitaly and the City – terza edizione in Calabria, pronta quest'anno a raddoppiare gli appuntamenti sul territorio – prende il via dai tavoli del Museo Archeologico Nazionale. Per il secondo anno consecutivo, le sale del polo ionico hanno ospitato la seduta operativa della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni.

Al vertice a porte chiuse ha partecipato una qualificata delegazione di rappresentanti e assessori regionali di tutta Italia, guidati da Dario Bond, coordinatore nazionale della Commissione, al fianco dell'assessore regionale Gianluca Gallo. Al centro del confronto i nodi cruciali dei mercati, i finanziamenti comunitari e lo sblocco, in sinergia con l'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea), degli anticipi sui sussidi europei legati alla "domanda unica".

La scelta di rinnovare l’appuntamento a Sibari certifica la credibilità politica conquistata dal comparto locale, definito dallo stesso Gallo come la vera "Regione outsider" capace di fare sistema a livello nazionale. Un debutto istituzionale e programmatico che traccia la rotta del settore, prima di cedere il passo al racconto e all'atmosfera degli eventi serali.

Il Parco Archeologico di Sibari ha vissuto ieri una giornata di fermento straordinario, trasformandosi in una vera e propria officina di idee.

Se il debutto ha acceso i riflettori, la seconda serata è stata quella della consapevolezza: una Calabria che non teme il confronto con i grandi palcoscenici nazionali e che, tra i resti dell’antica Sybaris, ha tracciato la rotta per un’agricoltura moderna, sostenibile e orgogliosamente identitaria.

Un viaggio sensoriale tra Masterclass e Biodiversità

Il cuore pulsante dell’evento è rimasto, naturalmente, il vino. Le Masterclass e gli incontri al Teatro della Biodiversità hanno offerto agli appassionati un viaggio immersivo: dalle bollicine venete premiate al Concours Mondial de Bruxelles alla riscoperta dei "vigneti eroici" del Cervim, fino alla celebrazione del Gaglioppo e degli altri vitigni antichi, vere gemme di un patrimonio che la Regione, insieme all'Arsac, sta salvando dall'oblio.

Non è mancata la narrazione territoriale, con i Gal protagonisti dell’Agorà: dal "Morroncino" al peperoncino di Eugenio Morrone, fino ai racconti della Lestopitta e delle eccellenze vibonesi e del Pollino, ogni spazio ha offerto un assaggio di una terra che non è più "periferia", ma avanguardia gastronomica.

A rubare la scena è stata anche la valorizzazione dell'Olio Extravergine d'Oliva, protagonista all'Oil Bar con progetti ambiziosi come "Bruschetta vs Merendina", a testimonianza di come l’educazione alimentare parta dai banchi di scuola per arrivare al cuore dei consumatori.

Tra Arte Bianca e Stelle della Cucina

L’emozione ha raggiunto l’apice in serata con il palco centrale. Il cooking show dello chef Francesco Mazzei, affiancato da Peppone Calabrese, ha celebrato il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, prima di lasciare spazio a un momento che resterà tra i più iconici di questa edizione: l’incontro con il maestro Iginio Massari, che ha portato a Sibari la sua sapienza dolciaria, nobilitando ulteriormente il valore delle materie prime calabresi.

Dalla presentazione del "Moscato di Saracena" di Saveria Sesto alla vivacità dei Wine Talk di Sissi Baratella, la seconda giornata di Vinitaly and the City ha dimostrato che questa manifestazione non è solo una vetrina, ma un motore di crescita economica e sociale.

Sibari non è più solo la culla del passato; è diventata il laboratorio dove la Calabria impara a raccontare, con voce ferma e ambiziosa, il valore straordinario della propria terra.



