Estesa la scadenza al 30 giugno 2026, ma emergono criticità su comunicazione e accesso. Il bilancio dell’iniziativa mostra luci e ombre

Buone notizie per i giovani sportivi calabresi che hanno già ottenuto il Voucher Sport da 500 euro: la Regione Calabria, lo scorso 29 ottobre, ha prorogato i termini per completare l’attività fisica fino al 30 giugno 2026, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025.

Con lo stesso provvedimento, ha inoltre proceduto allo scorrimento della graduatoria dei soggetti risultanti idonei e non ammessi al finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, che potranno svolgere attività sportiva gratuita presso le circa 650 associazioni e società sportive dilettantistiche della Calabria che hanno aderito al progetto.

Questa estensione ha permesso, quindi, di coprire l’intera stagione sportiva, garantendo continuità ad allenamenti e corsi. Si tratta di una boccata d’ossigeno per molte famiglie, eppure, stando ai dati emersi da un’indagine conoscitiva che abbiamo condotto nelle ultime 48 ore su un campione di giovani cittadini, il bilancio dell’iniziativa mostra luci e ombre.

Se da un lato la misura punta ad abbattere le barriere per i giovani tra i 14 e i 24 anni, dall’altro emerge un preoccupante «gap» comunicativo e burocratico tra l’istituzione e i cittadini a cui è rivolta.

I dati dell’indagine: voglia di sport, ma poca informazione

Abbiamo interrogato un campione rappresentativo di ragazzi nel target di riferimento. Il 48,6% dei partecipanti ha dichiarato apertamente di non aver mai sentito parlare del Voucher.

Se a questi sommiamo chi «ne ha sentito parlare, ma non sapeva come richiederlo» (22,9%), la percentuale totale di chi non ha avuto accesso a informazioni chiare supera la metà del campione (71,5%).

Solo il 17,2% ne ha già usufruito, ed il restante 8,7% non era risultato tra i destinatari del voucher prima dello scorrimento.

Burocrazia: un muro ancora alto

Il 62,9% degli intervistati ha dichiarato di non aver inoltrato la richiesta del voucher, scoraggiato dalla burocrazia della procedura necessaria, per loro considerata complessa e carente di indicazioni.

Tra chi ci ha provato, solo il 14,3% l’ha trovata «facilissima».

L’indagine traccia anche un identikit chiaro delle necessità e delle abitudini sportive delle nuove generazioni in Calabria. Poiché, il 45,5% dei ragazzi si allena settimanalmente tre o più volte, e il 24,2% «il minimo sindacale», ovvero uno o due volte.

Sommando queste percentuali, arriviamo al 69,7% di giovani che non rinunciano al movimento, a cui si aggiunge il 6% che afferma di essersi appena iscritto in palestra. Solo il 18,2% dei ragazzi si dichiara «divano-dipendente».

Preferenze e ostacoli

Avendone la possibilità economica, la meta preferita dei ragazzi resta la palestra (66,7%), seguita dagli sport all’aperto (17,1%).

La maggioranza (31,4%) riesce a conciliare studio-lavoro, non ha problemi a essere costante nell’attività fisica.

I costi elevati non sono l’unico ostacolo (solo il 22,9% degli intervistati rinuncia allo sport per questo motivo, contro il 2,9% disposto a praticarlo nonostante le spese).

Conciliare gli impegni quotidiani con tutto il resto rimane, comunque, difficile per alcuni: il 28,6% indica che la mancanza di tempo costituisce un problema.

Non manca poi chi non si allena per pigrizia e/o poco motivato (solo l’8,6%) e chi vorrebbe farlo ma è impossibilitato per l’assenza di strutture vicino casa (5,7%).

Non solo muscoli: lo sport è la prima «medicina» contro lo stress

Tra i primi feedback emerge un dato tanto emozionante quanto chiaro: per i giovani calabresi l’attività fisica non è solo una questione di estetica o prestazione.

Oltre il 91% dei ragazzi intervistati dichiara che lo sport è fondamentale per la propria salute mentale, aiutando a combattere stress e ansia.

In un mondo sempre più frenetico, per uno su tre muoversi rappresenta il proprio sfogo principale, il momento perfetto per staccare dai pensieri quotidiani.

Solo una piccolissima parte (il 2,9%) cerca relax in altre attività.

Questo è la conferma che una partita di padel o un’ora in palestra valgono molto più di un semplice allenamento fine a sé stesso: sono una vera e propria ricarica per la mente.

La prevenzione prima di tutto: una richiesta che arriva dai giovani

Per praticare in sicurezza lo sport, occorre ottenere una certificazione di «idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica».

A riguardo c’è un altro dato che le istituzioni non dovrebbero ignorare: la voglia di prevenzione.

Ben l’88,6% dei ragazzi intervistati dichiara che farebbe regolarmente controlli medici e screening se questi fossero gratuiti o più facilmente accessibili, anche al di là dell’attività sportiva.

Non è solo un desiderio di fare sport, ma una richiesta chiara di salute a 360 gradi.

Per i giovani, il certificato medico non dovrebbe essere solo un obbligo burocratico, ma un’occasione per monitorare il proprio benessere.

Integrare sport e prevenzione gratuita non è solo una buona idea, è ciò che i ragazzi chiedono a gran voce per sentirsi tutelati e sicuri mentre si prendono cura di sé.

Oltre la scadenza: il valore dell’informazione

Per cui, i nuovi termini di scadenza per lo svolgimento delle attività fisiche mettono al sicuro il percorso dei beneficiari del Voucher Sportivo, permettendo loro di non interrompere l’allenamento e completare i corsi con serenità.

Un provvedimento che tutela chi è già nel sistema, ma che non risolve il problema di fondo emerso dai nostri dati.

Per il futuro, la vera scommessa non sarà più gestire solo i calendari, ma fare in modo che nessuno (genitori o ragazzi) resti all’oscuro di queste agevolazioni, incrementando la diffusione dei vari bandi pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

D’altra parte, invitiamo i giovani ad informarsi e partecipare attivamente a tutte le nuove opportunità che ci vengono offerte.